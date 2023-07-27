杜蘇芮今天最近！風雨「由東往南」轉強　各地雨勢最猛時刻曝

▲颱風杜蘇芮今天離台灣最近。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風杜蘇芮今早八點已移動到鵝鑾鼻西南方170公里的海面上，暴風圈已涵蓋南部、東南部的陸地，今日是最靠近台灣的時刻，台東、恆春持續有強風豪雨，宜花豪雨仍不斷，南部及澎湖則分別在今日下午與晚上風雨逐漸增強，金門則是今晚到明晨風雨漸增，北部、馬祖要嚴防強陣風及間歇雨。

氣象局預報員羅雅尹表示，颱風將往北北西通過台灣海峽南部，明日進入中國福建，今天是離台灣最近的時刻。過去兩天受環流影響，東半部、屏東山區有大量降雨，周二至今花蓮累積雨量700毫米、台東山區600毫米、屏東山區500毫米、宜蘭山區400毫米。

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▲▼各地24小時風雨預測。（圖／氣象局）※點圖可放大

羅雅尹表示，今日花東降雨持續，東半部雨勢一陣一陣，且伴隨短延時強降雨，恆春半島、屏東降雨增強，其他地區有短暫局部降雨。今日下午到晚上颱風移動到台灣西南側海面，南部降雨明顯增強，今天深夜到凌晨颱風往金門、澎湖移動，這期間金門及澎湖降雨會更劇烈。今晚在西南部容易有陣雨，東半部雨勢會稍微趨緩。

▲▼氣象局持續發布陸上、海上颱風警戒。（圖／氣象局）

風力部分，今天上午颱風位在台灣西南側，東南部、恆春半島風力強勁，受地形影響，北台灣及金馬也有強陣風，恆春半島、北海岸、蘭嶼、綠島有十到十一級強陣風，北部、東北部、東南部、金馬有九到十級強陣風，今日下午到晚上西南部海面、南部、澎湖風力也會逐漸增強。

羅雅尹提醒，今日台東、恆春強風豪雨，宜花仍豪雨不斷，南部在下午、澎湖在晚上風雨會增強，金門有強陣風，且今夜到明晨風雨會增強，北部、馬祖有強陣風及間歇雨，中部則是間歇雨，晚上沿海風力增強。