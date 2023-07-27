30歲男狂咳「坐著才能入睡」！醫一檢查驚：心臟衰竭了

▲男子只要一躺下就咳到停不下來，被迫「坐著睡」。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

受到天氣或其他因素影響，不時咳嗽在所難免，但若久咳未癒就要注意了！一名30多歲男子，日前咳嗽2週未癒，不僅爬樓梯氣喘吁吁、腳部嚴重水腫，後來必須坐著才能入睡，只因躺下就會狂咳，就醫查出心肺功能異常，進一步發現是心臟衰竭、肺水腫。

心臟內科醫師陳冠任在節目《醫師好辣》指出，很少有人覺得咳嗽和心臟有關，他以一名30多歲男子的病情為例。男子疫情期間不停咳嗽，多次自主篩檢均呈陰性，發現並非確診新冠肺炎，就當成一般感冒不予理會，結果症狀越發嚴重，2週之後就連走路、爬樓梯都會開始喘氣，腳部腫如「麵龜」，若按壓凹陷便難以回彈，就醫之前更是咳到無法躺著休息，必須坐著入睡。

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男子後來實在受不了，去診所照X光被告知是心臟問題，轉往醫院檢查發現，自己居然罹患肺水腫和心臟衰竭。陳冠任透露，心臟就像身體的幫浦，持續擠壓血液，將其送至該去之處，而當擠壓力道變弱，血液就會將心臟越撐越大，影響周邊器官，像是肺部就會因此積水。

陳冠任表示，人體的肺就像海綿，「理論上海綿的孔洞是要裝空氣，可是現在裡面都是裝了水，所以能交換氣體的地方少了非常多。」他也提到，男子的「夜間咳嗽」、「端坐呼吸」都是很典型的心臟衰竭症狀，大多晚上咳嗽而非白天的原因，在於肺是直立器官，「站著的時候，就算有積水，它也是淹在下面，但是躺下來的時候，幾乎整個肺都淹在水裡面，就會覺得特別難呼吸，好像溺水一樣。」

▲陳冠任表示，男子久咳未癒，竟是心臟衰竭導致。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

之後男子接受檢查，被陳冠任直指「心臟功能真的很差」，由於心臟超音波有一個專門顯示心臟有無力量的指數，正常情況起碼50分以上，年輕人則為60分或更高，但男子只有20分，可見心臟真的很沒力氣。

至於男子年紀輕輕就罹病原因，陳冠任坦言是「三高、作息不正常」，久而久之導致心臟功能退化。之後他除了將男子身體多餘的水分排出，也提醒務必控制三高，確保症狀不會復發。

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