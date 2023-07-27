不爽跟工人共用廁所！奧客留1星負評「怕染病」...老闆霸氣反擊

▲顧客看到店家讓工人用店內廁所很不爽。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

花蓮一家人氣甜點店，近日遇顧客在的Google評論留一星負評，因為不爽讓工人用廁所，可能會帶來砂土和病菌。對此，老闆回應，「如果可以，你不要出門，就是杜絕一切風險最好的示範。」

顧客表示，甜點是好吃，但是不懂為什麼要讓工人用店內廁所，讓廁所地板有砂土還有寶特瓶，建議工人不要用廁所，因為可能會帶來病菌，對顧客也不友善，客人如果被感染，工人能承擔嗎？最好是禁止工人進店杜絕風險。

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▲顧客留一星負評。（圖／翻攝歪歪歪甜點臉書）

對此，歪歪歪甜點在臉書發文回擊，「如果可以，你不要出門，就是杜絕一切風險最好的示範。裝潢工人不跟我們一起用廁所，那要去哪裡用廁所？7月炎夏，除了補充大量的水，我們還會買飲料感謝師傅，將我們的理想實體化。」

歪歪歪甜點表示，他們還會在中午12點，邀工人來店裡邊吹冷氣邊用餐，「大熱天，吹冷氣，食慾提升了，便當吃完了，下午就有體力好好發揮了！工人吃完的便當盒都會自己收好帶走，椅子還會擺正，桌面也會自帶清潔功能，如此素質之高，水準之好，為什麼不能跟我們使用同一間廁所？」

歪歪歪甜點指出，「現在是黑人解放前的南方嗎？還禁止工人進店？你坐的木頭椅子、放餐盤的桌面、倚靠的牆面、我們使用的吧台都是這些工人手工做的。廁所裡的沙土，工人們已經在進門前盡力蹭地後的成果，廁所的寶特瓶是工人自己準備的，擔心使用時沒有瞄準，可以用清水清洗，下班時還會開水沖刷地板，這種素質你有嗎？」歪歪歪甜點隨後也霸氣宣告，暑假他們店休5天，因為不想再讓工人被歧視，他們以工人朋友為榮。

此文一出，超過5500人按讚，網友紛紛留言「支持老闆」、「應該住在負壓病房隔離」、「真心支持這麼棒的店家」、「總有一些自以為高尚，卻低級的人。人生是有多平庸，才會看輕努力工作的人」、「好歧視喔，我翻修公寓的時候還留一間不翻修的廁所給師父們用耶」。

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