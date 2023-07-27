19歲正妹美到零瑕疵　來自芬蘭的她「根本不是人」





▲芬蘭19歲的網美米拉外型甜美、性感，但其實她並不是真人。（圖／翻攝自IG，下同）

圖文／CTWANT

芬蘭一名19歲的網美米拉（Milla Sofia），擁有驚人的上圍、美臀和絕頂美貌，在推特上擁有超過8千名的粉絲，IG帳號甚至吸引3.3萬粉絲追蹤，不過這名網紅與其他網路正妹有著很大的差異，原來她「根本不是人」。

從社交平台上的照片可見，米拉經常分享到希臘、波拉波拉島和摩納哥等地的美照，不知道的人還以為她是個能到處旅遊的富家女，但來自芬蘭赫爾辛基的米拉其實並不是真人，是靠AI打造出來的虛擬人物，其實她在社交平台上也都直接公開自己是「AI生成的」。

若是自仔細瞧，不難發現米拉早期的照片，可能是當時的技術尚未成熟，由AI生成出來的樣貌很容易辨別出來是繪製而成的，就連五官和身材也差很大，但隨著AI技術越來越純熟，近期米拉的照片也越來越難辨別真假。

如今，米拉的每張照片近乎完美，許多網友根本不在乎米拉是真人與否，還大讚她「超美的」、「天生麗質」，不過也有網友覺得，米拉「美到令人害怕」，但大多數的網友則認為，畢竟許多網路正妹的美照也都被修到不真實，所以無需在乎這麼多。

▼隨著AI技術越來越純熟，近期米拉的照片也越來越難辨別真假。（圖／翻攝自推特）

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