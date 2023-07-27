蔡英文確診要吃新冠口服藥？　李秉穎揭「1條件」就需要

▲總統蔡英文日前確診 。（資料照／體育署提供）

記者張乃文／台北報導

總統蔡英文日前因略感身體不適，經Covid-19快篩後呈現陽性。不過，隔日她仍出席視導漢光39號演習行程，臺大醫院小兒科醫師李秉穎則說，基本上避免接觸高風險族群都屬安全範圍；至於年齡已符合新冠口服藥資格的蔡英文是否需服用？李秉穎則說，若有重症風險因素就需要服藥。

李秉穎今（27）早接受資深媒體人周玉蔻專訪被問到蔡英文確診一事。李秉穎表示，會得到是自然的事情，因為新冠不會離開地球，不可能躲過，總有一天會碰到，且不管是施打什麼疫苗，最終都還是會感染，因為疫苗的最大價值就是預防重症、死亡，因此不必太擔心。

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李秉穎說明，基本上避免接觸高風險族群，如65歲以上長者、有潛在疾病者等，因為這幾類人若重複感染，仍可能會出現重症，另外留意不要出入人多擁擠場所、隨時戴好口罩，並避免搭乘大眾運輸。而近日的公共活動，如歐洲議會訪問團的接見或是視導漢光演習，李秉穎也說有戴口罩大致上都是可行的。

而蔡英文年齡也已達可服新冠口服藥資格，周玉蔻詢問是否需要服用？李秉穎表示，端看是否有重症風險因素，若有就需要服藥。同時，他也提醒，生病的人就必須多休息、保持正常飲食及作息，也不要運動，否則會使病情惡化很快。