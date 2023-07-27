酸楊植斗「上次摔到頭還沒好？」　王必勝刪文道歉了

▲王必勝在臉書發文向楊植斗致歉。（圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

蔡英文總統25日確診，卻遭國民黨議員楊植斗發文譏諷，「合理懷疑她只是不想去勘災而已」，引發軒然大波，就連前疫情指揮中心指揮官、衛福部次長王必勝也在楊植斗臉書重提他過去曾摔傷頭頸一事，大酸「上次摔到頭沒有好嗎？」不過王昨（26）晚突在臉書認失言，刪除留言並向當事人致歉。

針對失言風波，王必勝昨晚發文道歉，指自己身為醫師，不該拿他人疾病作為評論的內容，「已在第一時間刪除留言，也在此特別向當事人致歉，祝褔他身心維持健康，幸褔美滿。」

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回顧整起事件，蔡英文25日突傳出確診，取消午後的幾個行程，並要求行政院長陳建仁注意颱風防災狀況，多位民意代表在該臉書貼文下方留言，要蔡英文早日康復。不過，北市議員楊植斗則酸，颱風前夕，蔡英文驚傳確診，合理懷疑她只是不想去勘災而已。

此言一出，隨即引發譁然，網友們紛紛灌爆楊植斗臉書，痛批「有夠低端的發言」、「真正是悲哀，政治人物講這種話」、「就你這種水準，也配當議員」，就連衛福部次長王必勝也在留言區重提楊植斗去年九合一選舉時，不慎從行動式演講箱上後仰摔下撞傷頭頸一事，大酸「上次摔到頭沒有好嗎？」