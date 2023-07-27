賴清德國安幕僚「沒有蔡英文人馬」　知情人曝關鍵在她

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨總統參選人賴清德先前因「台灣總統走入白宮」一事被美方要求澄清，近日又被指出「四大支柱」投書文稿在語法、用字上有瑕疵。知情人士透露，賴清德在外交領域狀況頻頻，賴的國安幕僚雖然還在調整，但基於種種原因，並沒有總統蔡英文的人馬，未來走向的重要觀察指標之一，是看駐美代表蕭美琴是否回台搭配參選。

▲賴清德即將出訪巴拉圭。（資料照／記者屠惠剛攝）

賴清德即將出訪巴拉圭、過境美國，但外媒《金融時報》先前報導，指稱美方要求澄清「台灣總統走入白宮」一事，接著又有媒體引述不具名駐台人士的說法，稱賴「四大支柱」文稿在語法、用字上有瑕疵，引發討論。對此，賴清德競總發言人趙怡翔26日反批媒體「持續抹黑」，並強調賴清德投書內容獲得國際認同。

▲蕭美琴被認為是穩定賴清德團隊的關鍵人物之一。（資料照／記者李毓康攝）

根據《聯合新聞網》報導，知情人士透露，賴清德在外交領域狀況頻頻，賴的國安幕僚深度、廣度都還不夠，達不到蔡英文國安團隊的水準，雖然人員仍在調整，但基於種種原因，並沒有蔡英文的人馬加入，蔡並非不知情，只是礙於行政及選務中立不便直接表態，接下來的走向要看駐美代表蕭美琴是否回台搭配參選，若蕭點頭接任，可能代表總統的人馬將正式進駐賴的團隊。

▲蔡英文也曾被美媒「點名」。（資料照／記者林敬旻攝）

此外，外媒報導「美方不信任賴清德」的警訊，蔡英文也曾遇過類似狀況。2011年間金融時報曾針對時為民進黨總統參選人的蔡英文進行報導，內容指稱，美國時任總統歐巴馬政府擔心蔡英文當選，可能升高與中國的緊張關係。

兩相比較就會發現，在2011年金融時報的報導中，引述的是美方高層官員的說法，明確點出歐巴馬政府擔心如果蔡英文當選，可能升高與中國的緊張關係；而在2023年金融時報的報導中，同樣引述美方高層官員說法，內容卻是否認相關訊息，該官員強調白宮沒有與賴清德的競選團隊聯繫，包括詢問其言論（指進白宮），這位高層官員也未透露相關部門是否向台灣提出擔憂，但強調政府不會對賴清德的言論進行回應。

針對金融時報19日的報導，總統府發言人林聿禪日前曾表示，如這項報導所稱，美方高層並沒有對此向賴副總統團隊做出相關表示，事實上台灣與美國建立了穩健、負責並且蓬勃發展的關係，也和美方在各項事務上持續緊密溝通，確保雙方對彼此的立場都能瞭解。