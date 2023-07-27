快訊／杜蘇芮陸警擴大！風雨越晚越強　中南部縣市長尷尬原因曝

▲杜蘇芮颱風越來越近。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

陸警再擴大！中央氣象局持續發布海上陸上颱風警報，今天（27日）早上8時半陸上警戒區新增苗栗縣。氣象粉專表示，南台灣下午、傍晚風雨還會更增強，過去一段時間颱風走太慢，如果今天偏北幅度稍微明顯一點，周五中南部完全脫離颱風環流影響，至少要等到中午了，周五上半天中南部縣市長們會比較尷尬。

陸上警報：苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、屏東、恆春半島、澎湖、金門



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「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書說，杜蘇芮颱風過去5小時偏北進行，已經進入巴士海峽了，開始進行組織重整階段，隨著颱風逐漸加速，預計傍晚進入台灣海峽南部。

▼颱風水氣持續移入。（圖／氣象局）



台灣颱風論壇提醒，南台灣上午起開始會漸漸感受到風雨，到了下午、傍晚風雨還會更增強，別因為目前「無風無搖」（台語）就出門亂跑囉！因過去一段時間走太慢，如果今天偏北幅度稍微明顯一點，周五中南部完全脫離颱風環流影響，至少要等到中午了，周五上半天中南部縣市長們會比較尷尬。

中央氣象局持續發布海上陸上颱風警報，根據今早8時半最新資料，杜蘇芮中心在鵝鑾鼻的西南方約170公里海面上，以每小時15轉22公里速度，向北北西進行，近中心最大風速每秒43公尺，7級風平均暴風半徑280公里。

氣象局說，颱風暴風圈已籠罩台灣南部、東南部陸地，對苗栗以南地區、南投、花蓮、台東、恆春半島、澎湖、金門構成威脅，各地風雨持續增強。

▼杜蘇芮最新動態。（圖／氣象局）

