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嘉義縣梅山鄉圳南村清出10噸垃圾　大型家具垃圾30件

▲▼ 梅山鄉公所清理圳南村垃圾瀑布 清出大量大型家具 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 梅山鄉公所清理圳南村垃圾瀑布 清出大量大型家具 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣梅山鄉公所在圳南村發現大量垃圾瀑布，展開為期二日的垃圾清運，移除村內髒亂點及垃圾瀑布，由鄉公所、圳南社區發展協會號召當地村民150人，清理面積約5000平方公尺，垃圾瀑布總重約10公噸，大型家具垃圾30件。

▲▼ 梅山鄉公所清理圳南村垃圾瀑布 清出大量大型家具 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣環保局長張輝川表示，因部分社區位處山區，垃圾載運量能有限，因此有些鄉親將不要的水果棄置路邊，當作自然堆肥處理，隨後形成棄置髒亂點，公所為了改善垃圾棄置問題，與村民協商設置大型垃圾桶，並有專人協助管理。

張輝川進一步指出，山區幅員廣闊，垃圾清運相對困難，清運時間無法比照平地，但仍需向民眾呼籲，愛護環境要從你我做起，隨意棄置垃圾違反廢清法規定，如經查獲將裁處新台幣1200-6000元。

▲▼ 梅山鄉公所清理圳南村垃圾瀑布 清出大量大型家具 。（圖／嘉義縣政府提供）

梅山鄉長林俊謀說，大型垃圾處理不易，需要眾人協力才能將廢棄家具拖下山，呼籲鄉親們要持續保持整潔，家中如有大型家具清運需求，可聯絡鄉公所清潔隊協助清運，此外也會持續加強取締違規狀況，若民眾任意棄置事業廢棄物，將依據廢棄物清理法第41條及46條規定，處一年以上五年以下有期徒刑、得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金。

▲▼ 梅山鄉公所清理圳南村垃圾瀑布 清出大量大型家具 。（圖／嘉義縣政府提供）

如果民眾發現任何危害環境問題，可撥打公害陳情專線：0800-066666、05-3620808、3620800#610、梅山鄉公所清潔隊電話：05-2620234

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