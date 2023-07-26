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藝遊桃園文化行旅數位平台　率先於大溪區推出NFT數位集章

▲藝遊桃園文化行旅數位平台，推出NFT數位集章

▲市長張善政說，NFT是一種代幣，全世界每個NFT都是唯一的。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「藝遊桃園文化行旅數位平台」26日於文化局舉行啟用記者會。市長張善政表示，「藝遊桃園文化行旅數位平台」推出NFT數位集章活動，為一全新旅行體驗方式，也是超越現今拍照打卡上傳社群的新一代打卡方式，民眾在指定景點以手機掃描QRcode可獲得數位章。

▲藝遊桃園文化行旅數位平台，推出NFT數位集章

▲藝遊桃園文化行旅數位平台啟用。（圖／記者楊淑媛攝）

集滿3枚數位章即可兌換NFT（Non-Fungible Token非同質化代幣），NFT獨一無二且具長久保存價值。「藝遊桃園文化行旅數位平台」已於7月25日正式上線，首波NFT數位集章活動結合「大溪大禧」，涵蓋大溪地區29處重要文化景點，限時限量發行獨特造型的NFT紀念章。

▲藝遊桃園文化行旅數位平台，推出NFT數位集章

NFT是什麼？張善政說，NFT是一種代幣，全世界每個NFT都是唯一的，分別代表著某個數位網路資訊，其價值會隨著個人、家族發展或時空背景而有不同的變化，相當特別，可做為行銷觀光旅遊的特殊工具，尤其在拓展國際觀光方面。目前桃園率先於大溪區推出NFT數位集章活動，之後「藝遊桃園文化行旅數位平台」將與其他觀光景點、文化活動結合，歡迎鄉親朋友們踴躍體驗，盼為桃園帶來良好效益，更進一步啟發台灣整體的觀光旅遊發展。

▲藝遊桃園文化行旅數位平台，推出NFT數位集章

張市長提及，他在2000年加入宏碁，當時施振榮董事長在龍潭渴望園區舉辦數位生活展，展覽內容呈現整個宏碁集團想像中的數位生活，在23年前能夠發想出那麼多數位應用，需要很大的創意與想像力，令人印象深刻；今日活動能邀請施董事長擔任開場致詞嘉賓，共同見證數位應用劃世代的里程碑，格外有意義。

▲藝遊桃園文化行旅數位平台，推出NFT數位集章

宏碁集團榮譽董事長施振榮透過影片致詞表示，數位科技已對人類的物質文明做出具體貢獻，希望進一步也能提供精神文明的服務。張市長是科技市長，在專業背景下推動「藝遊桃園文化行旅數位平台」，結合新創事業的技術與數位內容創新提供者的服務，建構一個新的生態，給予遊客及市民更好的體驗，是一個非常好的開始，相信未來透過不斷創造經驗，一切會越來越成熟，對桃園、對台灣、甚至世界的數位精神文明做出貢獻。

文化局表示，「藝遊桃園文化行旅數位平台」首波活動結合大溪文化遊程，鼓勵遊客在行旅的同時，親身感受大溪的文化魅力，同時融入數位科技收集的樂趣。為快速方便參與，使用者只要在指定集章處以手機掃描QRcode，用FB或GOOGLE帳號快速登入平台會員，即可開始收集數位集章及NFT。

而近來城市的生活機能已經大幅度的朝向數位化移動，數位支付、發票載具已然進入一般民眾的生活之中，但是電子票卷仍然有保存及使用上的限制，今年桃園市政府文化局與思偉達創新科技公司打造「藝遊桃園文化行旅數位平台」，以桃園文化、藝術為主軸的數位平台，平台採用web3數位憑證的方式來突破以往的限制，數位憑證(NFT)具有隨區塊鏈永續存在鏈上，也能經由平台的功能與線下活動結合使用，同一張數位憑證可以在不同場景使用，這樣的使用方式方能符合我們對未來科技生活化的想像。

包括市議員陳美梅、黃婉如、市府文化局長邱正生、法務局長賴彌鼎、桃園區副區長邱創正、大溪木藝生態博物館館長陳倩慧、思偉達創新科技執行長暨計畫主持人鄧萬偉等皆一同出席。

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