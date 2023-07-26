柬埔寨總理洪森宣布將卸任　統治近40年「王朝」交棒長子洪馬內

▲柬埔寨總理洪森（Hun Sen）宣布將卸任。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

柬埔寨23日剛結束全國大選，70歲強人總理洪森（Hun Sen）所領導的柬埔寨人民黨（Cambodian People's Party）取得壓倒性勝利。曾表態要在選後交棒的洪森26日正式宣布卸任，他表示自己即將在3周之內辭去總理一職，並由長子洪馬內（Hun Manet）領導新一屆政府。

根據美聯社、法新社等報導，執政38年的柬埔寨總理洪森是在任最久的亞洲國家領導人之一。洪森26日透過國家電視台證實即將卸任，「我宣布不再繼續擔任總理，並希望能得到人民的理解。」

▲洪森長子洪馬內（Hun Manet）為軍人出身，本屆大選首次跨足國會。（圖／達志影像／美聯社）

洪森表示，自己將在3周之內辭去總理一職，柬埔寨人民黨的新政府即將成立，將由長子洪馬內接班領導。45歲的洪馬內為四星上將，目前擔任柬埔寨陸軍司令，並於本屆大選中首次當選國會議員。

事實上，洪森選前就曾表示，他將在下屆5年任期的某個時機，將總理職務交給洪馬內。由於這次大選象徵著柬埔寨領導層的一次世代交替，到8月下旬改組時，整個內閣可能幾乎都被年輕官員取代，其中大部分是執政黨年邁顯貴的兒子或親戚。當時也有一派分析認為，洪森可能會親自監督新一代的內閣部長們，等到2025年新政府穩定後才會交棒給兒子。

▲柬埔寨總理洪森將他的政權交給長子洪馬內。（圖／路透）

據此前報導，洪森自1985年以來一直統治著柬埔寨，透過掌握軍隊、警察與情報組織在內的利益網絡鞏固權力，並以拉攏、監禁、流放或邊緣化的方式排擠對手。儘管紅色高棉政權在1990年代結束恐怖統治後，聯合國將柬埔寨建立為民主國家，但政治分析人士表示，柬埔寨現在是一個專制的一黨專政國家，洪森在普遍標準下都是個獨裁者。