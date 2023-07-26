女駕駛右轉撞傷行人「入獄坐牢」　新加坡還判吊銷駕照

▲道路行人安全近來成為台灣熱議話題。（示意圖／記者謝婷婷攝）

記者張寧倢／綜合報導

台灣上月將「斑馬線未禮讓行人」罰鍰提高至6000元，引發熱烈討論。新加坡法院周二（25日）對一起類似案件作出判決，肇事汽車為了搶快，在未減速的情況下違規右轉，不慎撞倒行人，導致對方脊椎與手臂骨折，51歲女駕駛因此遭判入獄3個半月，並吊銷各級駕照3年半。

根據《聯合早報》報導，新加坡的這起事故發生在2020年2月3日，肇事的51歲女駕駛林喜玉上午7時許開車載女兒上學，途中因為貪圖方便，在新民道、湯申路上段和維納斯通道（Venus Drive）的交界處，不慎撞倒37歲女行人王雪玲，導致她脊椎與手臂骨折，住院15天，並休養將近5個月。

▲新加坡法院判處一名撞傷路人的汽車駕駛入獄3個半月，並吊銷各級駕照3年半。（示意圖／記者謝婷婷攝）

事發當時行人號誌為綠燈，王雪玲正在走過馬路。被告駕駛林喜玉並未依規定在右側車道等候，而是繞過了一排正準備右轉的車輛隊伍，在未減速的狀況下直接從左側車道違規右轉，雖然看見行人後她緊急煞車，但仍是把王雪玲撞倒在地，她事後也承認危險駕駛罪嫌。

報導指出，律師在法庭上辯護稱，林喜玉肇事後感到相當後悔，王雪玲的傷勢並非永久傷勢且已經原諒林喜玉，希望法官輕判。然而，最後法院仍判處林喜玉14周有期徒刑，吊銷各級駕照42個月。

對比台灣於6月30日新上路的修正案，《道路交通管理處罰條例》第44條目前規定，汽車駕駛「未停讓行人」處新台幣1200元到6000元罰鍰。因未停讓而肇事致人受傷或死亡者，處新臺幣7200元以上、3萬6000元以下罰鍰。致人受傷者，吊扣駕照1年；致人重傷或死亡者則吊銷駕照。