防曬衣是服裝黑科技還是收割「防曬焦慮」　專家：搞清紫外線概念

▲大陸多地持續高溫天氣，防曬衣銷售量狂飆高。（圖／翻攝微博，同下）

實習記者高語璠／綜合報導

大陸多地持續高溫，部分地區氣溫達40度以上。烈日炎炎下，防曬衣銷量猛增。關於防曬衣到底是服裝「黑科技」還是收割「防曬焦慮」的話題熱度持續不減，在網上引起熱議，專家說，首先要搞清楚長波黑斑效應紫外線（UVA）和紫外線防護指數（UPF）的概念。

今年夏天，高溫給普通人的生活帶來明顯影響，除了防暑降溫、防熱射病，媒體和醫學專家反覆提醒人們要注意防曬。防曬衣原本以戶外勞動者及年輕女性為主要消費群體的市場，迅速擴展到全民領域，不少外賣大哥都自備裝備防曬袖套、口罩、防曬衣。

據悉，近期防曬衣銷量環比（指本期統計數據與上期比）增長超過50%；大陸最大的零售購物網站天貓數據顯示，在今年618期間，服飾類的防曬新品成交額同比增長180%。

在社交平台上，關於防曬衣到底是服裝「黑科技」還是收割「防曬焦慮」的話題熱度持續不減。有人說穿著太悶；有人說普通衣服一樣防曬；也有人說的確有效，防曬衣遮擋與未遮擋的皮膚產生了明顯色差。

據《澎湃新聞》報導，山東省紡織科學研究院新材料研發部部長楊琳介紹，到達地表的紫外線主要是長波黑斑效應紫外線（簡稱UVA）。北京服裝學院教授龔龑說，UPF是紫外線防護指數，表示材料對紫外線的防護能力。

依照大陸《紡織品防紫外線性能的評定》規定，當樣品的UPF大於40，且UVA透射比小於5%時，可稱為「防紫外線產品」。

龔龑說，如果看到防曬衣的標籤上標註著UPF40，就是指1／40的紫外線可透過防曬衣。業界一般認為，UPF值50為最高級別的防護，超過這個數值其實也不會有更強的防護效果。

楊琳說，防曬衣主要通過在面料中使用防紫外線助劑、防紫外線纖維或增強織物密度等幾種方式，使其具備吸收、反射和散射紫外線的作用，降低紫外線對服裝的穿透力，起到防曬作用。還說，洗滌次數會影響部分曬衣的防曬性能，建議產品上標註洗滌次數或使用時間。

文中指出，需要提醒消費者防曬衣只是防曬的輔助之一，其他防曬措施如使用防曬霜、遮陽帽和太陽眼鏡等同樣重要，在太陽強烈的環境中要結合多種防曬方式以增強防護效果。