敦煌駱駝倒地鳴叫畫面瘋傳　旅遊局：身體發癢需透過打滾緩解

記者魏有德／綜合報導

大陸甘肅敦煌鳴沙山月牙泉景區最出名的旅遊項目便是乘坐駱駝在沙漠上漫步，頗有穿越時空的古絲路風情。不過，近日有遊客稱景區的數千頭駱駝「集體罷工」，甚至有駱駝倒地打滾的畫面在微博上瘋傳，讓外界質疑，高溫下工作的駱駝是否超負荷工作而體力不支，希望引起相關部門及生態保育者關心。

▲遊客拍下駱駝倒地打滾的畫面。（圖／翻攝大象新聞）

《澎湃新聞》報導，7月21日，鳴沙山月牙泉風景名勝區一名工作人員表示，景區內並未出現駱駝死亡的現象。針對網傳視頻（影片，下同）中駱駝倒立不起的情況，工作人員表示，可能是駱駝由於身體發癢需要通過打滾來緩解。

根據網路流傳的影片顯示，一頭駱駝正在地上打滾，隨後便「坐」了起來，和一旁的駱駝一同等待遊客的到來。拍攝者則表示，駱駝全天都在載人，沒有時間吃飯和休息，累倒後仍被強迫拉起繼續工作，旁邊還有眾多遊客排隊等待著騎行體驗。

▲敦煌月牙泉景區內的騎乘駱駝體驗活動。（圖／翻攝大象新聞）

對於遊客質疑，駱駝超負荷工作被累死的事沒有發生過，該景區駱駝為三班制輪流，「倒地打滾是因為高溫天需要緩解，只是在休息。」

據了解，景區曾在18日暫停騎駱駝項目。景區相關負責人回應稱，停運主要是環境治理和安全考慮，因此進行了一些調整，並非網傳的經濟糾紛，「駝隊行程較遠，加上駱駝產生的氣味較重，所以對環境的污染也比較嚴重，因此做出了調整。」

該景區工作人員強調，目前景區有駱駝1000多頭，大多是附近的駝戶拉來運營的，每日客流量在一兩萬，但並非每位遊客都會騎乘駱駝，「駱駝採用輪班制，早晚各工作三個小時左右。同時，景區對於駱駝騎乘的門票進行限制，保證駱駝的休息時間。」