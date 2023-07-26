多圖／桃機首次執行「反空降作戰」操演　阿帕契攻擊直升機現蹤

▲漢光39號演習全兵力反空（機）降作戰26日於桃園機場展開，陸軍206旅的阿帕契攻擊直升機隊參與操演。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／桃園報導

漢光39號實兵演習26日進行操演「桃園機場反空降」科目，由於是史上首度在國際機場實施演練，因此備受中外媒體的矚目。本次演習歷時約30分鐘，而桃園機場在不影響旅客抵台航班原則下，塔台在空域管制時間進行航班調度，總計演習時段調度8航班。

根據演訓假想，首先是由兩架擔任攻擊軍（紅軍）的阿帕契攻擊直升機，針對地面守軍（藍軍）展開攻擊；隨後，紅軍4架黑鷹直升機運載特種部隊，成功降落桃園機場，企圖奪取桃園機場控制權。

▲漢光39號演習全兵力反空（機）降作戰。（圖／記者湯興漢攝）



不過，藍軍也快速進入反擊戰鬥位置，航警也動員加入協助逮捕行動，成功奪回據點；最後，再針對殘餘敵軍兵力進行清除收尾，而機場消防隊則負責支援火警，並實施傷患後送作業。

本次演習歷時約30分鐘，桃園機場方面，空域管制時間為上午9時40分至10時10分，在不影響離境旅客抵達航班時間的原則下，桃園機場塔台在空域管制時間進行航班調度，原本在此時段內共計8航班。

▲漢光39號演習全兵力反空（機）降作戰26日於桃園機場展開，陸軍206旅的阿帕契攻擊直升機隊參與操演。（圖／記者湯興漢攝）

▲漢光39號演習全兵力反空（機）降作戰26日於桃園機場展開。（圖／記者湯興漢攝）

▲漢光39號演習全兵力反空（機）降作戰26日於桃園機場展開。（圖／記者湯興漢攝）

▲漢光39號演習全兵力反空（機）降作戰26日於桃園機場展開，陸軍206旅的阿帕契攻擊直升機隊參與操演。（圖／記者湯興漢攝）