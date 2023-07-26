分析柯文哲與侯友宜民調　媒體人：未來一個月是老二攻防戰

▲左起柯文哲、侯友宜 。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

《美麗島電子報》26日公布2024大選7月民調，民進黨總統參選人賴清德支持度35.1%居冠、民眾黨總統參選人柯文哲24%居次、國民黨總統參選人侯友宜19.9%墊底。資深媒體人黃揚明分析，從政黨交叉來看，侯友宜的微幅上揚並不意外，與柯文哲之間，未來的一個月就是25%老二攻防戰。

根據《美麗島電子報》民調，賴清德35.1%、柯文哲24%、侯友宜19.9%，其中，柯文哲下跌4.6個百分點、侯友宜上升2.8個百分點。

黃揚明指出，觀察政黨交叉分析，國民黨支持者較6月的14.6%增加了2.6%，且國民黨支持者支持侯友宜的比率從70.7%增加至73.5%，因此微幅上揚並不意外；柯文哲的支持度掉了4.6%，主因是中立選民支持度從上次的25.5%降至這次的19.3%，另外國民黨支持者的支持度也掉了5.2%，就連民眾黨支持者的支持強度也從91%微降一些到87%。

黃揚明認為，柯文哲與侯友宜未來的一個月就是25%老二攻防戰，誰站穩，誰成為在野共主的機率就較高一點，至於賴清德位居天花板已經在所有民調是常態，在野陣營去計較誰多幾趴、誰少幾趴，根本無關賴的痛癢。