「侯友宜的底氣成金溥聰內鬥藉口」　他勸：應把矛頭指向民進黨

▲ 國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室金溥聰 。（圖／記者許靖騏攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰日前才暗指同黨立委鄭麗文是「膿包」要擠出，後又針對「執政大聯盟」，點名同黨立委參選人羅智強「在舒適圈搞把戲」，再喊話黨主席朱立倫盡快制定規則。對此，媒體人張禹宣25日就在臉書表示，侯友宜這樣的底氣，成了金溥聰指桑罵槐、內鬥內行的藉口，應將矛頭指向民進黨，而不是在黨內開炮。

張禹宣指出，根據美麗島電子報最新民調，侯友宜以19.9%接近2成的支持度，與民眾黨總統參選人柯文哲僅僅差距4.1個百分點，除了因716遊行讓柯文哲民調下滑，真正關鍵的是另一份數據「鐵票」。他分析，在四人參選中，柯侯郭的支持度，分別是20.7%（柯）、17.3%（侯）、12.8%（郭），但在問到非誰不投的鐵票時，侯友宜卻奪冠拿下10.9%，柯文哲則是9.1%，郭台銘則是5.0%，換言之，柯文哲超過一成的支持度，是來自於游離選票，也就是「政黨輪替」票，其中包含鴻海創辦人郭台銘的支持者。

張禹宣表示，侯友宜的底氣，並不是因為自己是非綠陣線鐵票最多的人，而是在於「國民黨」鐵票的可能性，如同民進黨總統參選人賴清德的鐵票，並非來源於個人魅力，而是屬於支持「民進黨」的鐵票，兩黨的「鐵票」天花板都是25%，換言之侯友宜還有15%努力的空間。

對此，張禹宣提到，許多人都在苛責，是侯友宜不夠「國民黨」才造成當下的局面，但他反倒認為，是選舉主軸出了亂子，比起訴求「個人」，侯友宜更應該訴求是「國民黨」的勝利，與「行政團隊」的比較，下一個錨點「不分區」，就更加的至關重要。

張禹宣直言，但侯友宜這樣的底氣，卻成了金溥聰指桑罵槐、內鬥內行的藉口。他指出，當金溥聰指著羅智強罵「在安全的選區搞把戲」時，其實真正想罵的並非羅智強，而是朱立倫，不管是羅智強或陳長文的政黨輪替大聯盟，又或是朱立倫的非綠大聯盟、執政大聯盟，通通都是同一個概念，簡而言之，就是誰強誰出頭。

張禹宣表示，當金溥聰一邊痛罵羅智強，一邊又聲稱不知道什麼是「執政大聯盟」時，其實真正的矛頭是指向朱立倫，但若是想要喚回那15%的鐵票，真正該做的到底是對黨內四處開炮壓制雜音？還是把矛頭指向民進黨，證明自己最有能耐制衡執政黨，成為非綠共主，絕對是後者不會是前者。

張禹宣強調，炮打羅智強、暗轟朱立倫、批評陳長文、攻擊陳玉珍，根本都不會幫上侯友宜半點忙，對於民調的拉抬也不會有任何助益，如果真有餘力，金溥聰真正該做的是拿自己與黨內針鋒相對一半的心思，好好的證明自己更有能耐修理民進黨。