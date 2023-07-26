　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「侯友宜的底氣成金溥聰內鬥藉口」　他勸：應把矛頭指向民進黨

▲▼ 國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室金溥聰 。（圖／記者許靖騏攝）

▲ 國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室金溥聰 。（圖／記者許靖騏攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰日前才暗指同黨立委鄭麗文是「膿包」要擠出，後又針對「執政大聯盟」，點名同黨立委參選人羅智強「在舒適圈搞把戲」，再喊話黨主席朱立倫盡快制定規則。對此，媒體人張禹宣25日就在臉書表示，侯友宜這樣的底氣，成了金溥聰指桑罵槐、內鬥內行的藉口，應將矛頭指向民進黨，而不是在黨內開炮。

張禹宣指出，根據美麗島電子報最新民調，侯友宜以19.9%接近2成的支持度，與民眾黨總統參選人柯文哲僅僅差距4.1個百分點，除了因716遊行讓柯文哲民調下滑，真正關鍵的是另一份數據「鐵票」。他分析，在四人參選中，柯侯郭的支持度，分別是20.7%（柯）、17.3%（侯）、12.8%（郭），但在問到非誰不投的鐵票時，侯友宜卻奪冠拿下10.9%，柯文哲則是9.1%，郭台銘則是5.0%，換言之，柯文哲超過一成的支持度，是來自於游離選票，也就是「政黨輪替」票，其中包含鴻海創辦人郭台銘的支持者。

張禹宣表示，侯友宜的底氣，並不是因為自己是非綠陣線鐵票最多的人，而是在於「國民黨」鐵票的可能性，如同民進黨總統參選人賴清德的鐵票，並非來源於個人魅力，而是屬於支持「民進黨」的鐵票，兩黨的「鐵票」天花板都是25%，換言之侯友宜還有15%努力的空間。

對此，張禹宣提到，許多人都在苛責，是侯友宜不夠「國民黨」才造成當下的局面，但他反倒認為，是選舉主軸出了亂子，比起訴求「個人」，侯友宜更應該訴求是「國民黨」的勝利，與「行政團隊」的比較，下一個錨點「不分區」，就更加的至關重要。

張禹宣直言，但侯友宜這樣的底氣，卻成了金溥聰指桑罵槐、內鬥內行的藉口。他指出，當金溥聰指著羅智強罵「在安全的選區搞把戲」時，其實真正想罵的並非羅智強，而是朱立倫，不管是羅智強或陳長文的政黨輪替大聯盟，又或是朱立倫的非綠大聯盟、執政大聯盟，通通都是同一個概念，簡而言之，就是誰強誰出頭。

張禹宣表示，當金溥聰一邊痛罵羅智強，一邊又聲稱不知道什麼是「執政大聯盟」時，其實真正的矛頭是指向朱立倫，但若是想要喚回那15%的鐵票，真正該做的到底是對黨內四處開炮壓制雜音？還是把矛頭指向民進黨，證明自己最有能耐制衡執政黨，成為非綠共主，絕對是後者不會是前者。

張禹宣強調，炮打羅智強、暗轟朱立倫、批評陳長文、攻擊陳玉珍，根本都不會幫上侯友宜半點忙，對於民調的拉抬也不會有任何助益，如果真有餘力，金溥聰真正該做的是拿自己與黨內針鋒相對一半的心思，好好的證明自己更有能耐修理民進黨。

ET快訊
LIVE／杜蘇芮進逼！這些縣市達颱風假標準　網紅私刑正義大逆
有機會放假了！　「陸警警戒區」將擴大
標錯價！破萬頂級套房變2200元　星級飯店認賠
LIVE／杜蘇芮「花東大豪雨特報」　氣象局最新說明
鳳梨友愛女遭虐死逆轉！保母盼恢復執照　社會局不同意理由曝
快訊／信義分局警官　寢室身亡
快訊／遭爆擁新歡！　郭雪芙回應了
大學正妹常出包！老鳥嗆：再犯陪上床　真帶回家性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

自揭遭「冒名詐騙」！王鴻薇酸林右昌成笑話　要求數位部踹共

沒有柯粉、郭粉當選不了？　陳學聖喊話藍營小雞：少說話跑好基層

陳玉珍為「8成議長挺郭說」槓侯辦　藍委緩頰：陳跟黨務組織較不熟

侯友宜肯定金溥聰「老鼠說」　戴瑋姍：發言非常父權

藍議員酸蔡英文確診因「不想勘災」　綠委批惡質：沒必要泯滅人性

「侯友宜的底氣成金溥聰內鬥藉口」　他勸：應把矛頭指向民進黨

鄧振中喊「加入CPTPP機會大」　綠委點難題：需擴大國際友台力道

游錫堃：中國眼中世界均「天下」　守護台灣＝確保全球公共利益

分析柯文哲與侯友宜民調　媒體人：未來一個月是老二攻防戰

杜絕外役監遭濫用　時力黨團提3改革：提高白領犯罪者遴選門檻

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

國道突煙塵飛散視線全白　駕駛驚：怎麼有煙霧彈？

杜蘇芮長胖！發布陸警　屏東、恆春半島警戒

北一女儀隊退休精彩演出　默契十足秀神同步風火輪

楊祐寧陪坐月子狂吃還忘帶東西！　妻：你生還我生？他神回覆笑翻

杜蘇芮颱風可能升級強颱　最快今14：30陸警！

自揭遭「冒名詐騙」！王鴻薇酸林右昌成笑話　要求數位部踹共

沒有柯粉、郭粉當選不了？　陳學聖喊話藍營小雞：少說話跑好基層

陳玉珍為「8成議長挺郭說」槓侯辦　藍委緩頰：陳跟黨務組織較不熟

侯友宜肯定金溥聰「老鼠說」　戴瑋姍：發言非常父權

藍議員酸蔡英文確診因「不想勘災」　綠委批惡質：沒必要泯滅人性

「侯友宜的底氣成金溥聰內鬥藉口」　他勸：應把矛頭指向民進黨

鄧振中喊「加入CPTPP機會大」　綠委點難題：需擴大國際友台力道

游錫堃：中國眼中世界均「天下」　守護台灣＝確保全球公共利益

分析柯文哲與侯友宜民調　媒體人：未來一個月是老二攻防戰

杜絕外役監遭濫用　時力黨團提3改革：提高白領犯罪者遴選門檻

夢想家納入選秀探花！宣布與丁冠皓正式簽約

日本訂房激增3倍！台灣人玩東京最愛住5地區　疫後平均房價漲3成

去日本玩「要帶多少日幣」過來人給答案！他推3張信用卡爽賺回饋

頂新和德邀弱勢兒觀賽圓夢　小小啦啦隊幫味全龍加油

自揭遭「冒名詐騙」！王鴻薇酸林右昌成笑話　要求數位部踹共

試・開箱／「冠軍乳霜」又出雙生精華必買！肌膚高訂塑身衣精緻女孩標配

出生15天男嬰在家被野貓叼走　媽目睹兒被「扔下屋頂」當場身亡

婦人到溪邊玩後腹痛血便　求醫後崩潰！腸道揪出寄生蟲還產卵

颱風逼近民眾瘋搶買物資！　賣場支付APP一度大當機

史上最狂！超商首度開賣遊艇「每台130萬元起」　免費送駕訓學費

政治熱門新聞

軍公教總統大選改挺他　最新民調跌破眼鏡

藍小雞酸蔡英文確診「是不想勘災」　不滿臉書被灌爆再回嗆

快訊／早點睡！北北基桃明上班上課

館長挺丁特：民進黨讓台灣「沒言論自由」

明放不放颱風假？蔣：傍晚可對外宣布

快訊／蔡英文確診後最新狀況曝　抱病出席視導漢光演習

道歉了！酸蔡英文確診因「不想勘災」　楊植斗致歉：不該拿健康做文章

2024三腳督最新民調　蔡正元斷言結局

楊植斗酸蔡英文確診不想勘災！王必勝1句酸爆

柯稱北流「我負責」　批蔣編預算不對

金溥聰為何轟羅智強？　郭正亮爆內幕：跟陳長文有關係

看完2024總統最新民調　沈富雄：國民黨的人很奇怪

花蓮、台東「萬安46號演習」因颱風取消　防空警報也不實施

美麗島民調！侯友宜全代會後上升2.8個百分點　柯文哲支持度下滑

更多熱門

相關新聞

分析柯文哲與侯友宜民調　黃揚明：未來一個月是老二攻防戰

分析柯文哲與侯友宜民調　黃揚明：未來一個月是老二攻防戰

《美麗島電子報》26日公布2024大選7月民調，民進黨總統參選人賴清德支持度35.1%居冠、民眾黨總統參選人柯文哲24%居次、國民黨總統參選人侯友宜19.9%墊底。資深媒體人黃揚明分析，從政黨交叉來看，侯友宜的微幅上揚並不意外，與柯文哲之間，未來的一個月就是25%老二攻防戰。

金溥聰批戴瑋姍「跟老鼠一樣」　侯友宜：這也是事實

金溥聰批戴瑋姍「跟老鼠一樣」　侯友宜：這也是事實

侯友宜能靠韓國瑜救民調？　王世堅：他對國民黨已「仁至義盡」

侯友宜能靠韓國瑜救民調？　王世堅：他對國民黨已「仁至義盡」

陳玉珍稱「8成議長挺郭台銘」　侯友宜：顧中華民國大家一起來

陳玉珍稱「8成議長挺郭台銘」　侯友宜：顧中華民國大家一起來

朱立倫拋「執政大聯盟」事前不知情？　侯友宜：團結下架民進黨

朱立倫拋「執政大聯盟」事前不知情？　侯友宜：團結下架民進黨

關鍵字：

國民黨侯友宜金溥聰張禹宣

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮轉彎了！南台灣陸警擴大

快訊／詹皇大兒子驚傳場上心臟驟停！

鬧店5歲童媽被起底是醫師娘！開團賣仿香奈兒

快訊／7-11開出4張千萬發票！

杜蘇芮關鍵北轉甩風雨　中央山脈護7地

杜蘇芮蛇行要北上了　最新各國電腦模擬路徑分兩派

沒有颱風假！　南台鄉民湧縣長臉書抱怨

SpeXial前成員遭毆濺血　當街扭打爆2波亂鬥

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！

北北基桃都宣布了　全台明正常上班課

8縣市豪大雨！杜蘇芮「放慢打轉」強度達顛峰

季芹爆肥9公斤「穿泳衣像灌香腸」　曬全身照網嚇：比王仁甫還大隻

杜蘇芮最新風雨預報出爐！豪雨轟2地達「颱風假」標準

快訊／小玉再為換臉A片案出庭！頂「仙氣長髮」現身

猝死女嬰驗出K毒保母不起訴　生父彫博慘了

更多

最夯影音

更多
小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！
牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面