轟柯文哲「把政治變成罵人比賽」　王婉諭批：繼承藍綠惡鬥手段

▲立法委員王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

716大遊行時，時代力量黨主席王婉諭上台批藍罵綠又酸白，引起極大迴響，對於2024路線選擇，王26日表示，民眾黨充分繼承了藍綠惡鬥的手段。用過去民進黨對付國民黨的方法來對付民進黨，吸收暴力犯罪前科的地方派系和個體戶、把政治變成比誰兇狠的罵人比賽，時力不會這麼做，更會用遠高於民眾黨的篩選標準，來挑選第三勢力的政治夥伴。

王婉諭指出，自己7月16日下午站上凱達格蘭大道的舞台，檢討藍綠兩黨在居住正義、司法改革的無所作為，台下群眾熱烈的歡呼，「可是當我批判柯文哲的社子島區段徵收案，直指柯文哲與黑金的距離，沒有比藍綠遠到哪裡去，歡呼聲轉為沉默，接著變成噓聲。」

王婉諭表示，他們認為柯文哲是能挑戰藍綠的第三勢力，應該跟時代力量光譜很相近，所以對於時代力量黨主席批判柯文哲，覺得蠻意外的，但柯文哲帶領的民眾黨，跟時代力量選擇了非常不一樣的路線。柯文哲說要終結藍綠惡鬥，卻充分繼承了藍綠惡鬥的手段。

王婉諭表示，民眾黨用過去民進黨對付國民黨的方法來對付民進黨，把政治變成比賽兇狠的罵人比賽，來讓大家覺得他們很認真監督政府，「實際上我在立法院看到的是，他們忙於製造新聞曝光，而不是解決問題，這一點跟時代力量有很大的差別。」

王婉諭指出，為了在最短的時間內聚集最多的鈔票與選票，柯文哲「撿到籃子都是菜」，大剌剌的與地方派系尋求合作，把被藍綠踢出，或是騎驢找馬的政治頭人通通找來，鍾東錦、顏清標家族，甚至是嘉義的蕭家班，還有一大堆暴力犯罪前科累累的個體戶。

王婉諭直言，時代力量沒有選擇這麼做，而是努力問政、解決問題，同時用遠高於民眾黨的篩選標準，來挑選第三勢力的政治夥伴。

王婉諭表示，這麼做吃力不討好，也比較不能滿足選民嗜血的眼球。因為台灣人民太不相信政治了，認為政治是沒有用的，在這種環境下，只要用力罵人，說出人民的無力感，就能博取鎂光燈與選民的認同，「要解決這種無力感，要超越藍綠的老路，還是要回到制度改革，這才是第三勢力打造新社會的使命。」

王婉諭也提出3點：

第一，要用協商民主終結藍綠的民主內戰，以尋求共識取代餵養仇恨。

第二，要用多黨民主替代兩黨民主，推動終結政黨惡鬥的修憲工程，讓多元的聲音取得政治代表，讓經濟資力不再成為參政的門檻。

第三，要用社會民主挑戰社會壟斷，舉起分配正義的旗幟，改革社會的資源汲取與再分配機制，打破金權地產集團的壟斷控制。

王婉諭指出，這就是時代力量創黨主張「國家正常化」的精神核心。時代力量要長大，但必須謹慎的長大，不能一邊壞掉一邊長大，希望在國會扮演關鍵少數，推動協商民主、多黨民主、社會民主這三項使命，讓台灣社會相信，有時代力量在國會，還是一個比較好的台灣。