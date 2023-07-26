立委指控包庇性騷還吃案　　環保署：已啟動調查「有疏失就處分」

▲立委陳椒華公布環保署性騷慣犯姓名。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

時代力量立委陳椒華日前指控環保署一級主管涉及性騷擾，署長張子敬失職包庇，甚至還吃案。環保署今（26日）表示，接到8件申訴案，有資料僅3件，已依規定成立申訴調查小組，將在期限內完成調查，行為人已調整職務並靜候調查，政風室也將啟動行政調查當初受理過程有無疏失，若有疏失將依規定處理。

陳椒華日前已數度召開記者會，指控環保署內有現任一級主管為性騷擾慣犯，張子敬失職包庇，今天更在立院公開性騷擾慣犯為環保署督察總隊長李健育。

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環保署今天則由主任秘書葉俊宏對外說明，但葉俊宏以自己無言論免責權，依性平法規定，調查過程對行為人與被行為人都要保密，細節不便透露，無法證實其身份。

▲環保署主任秘書葉俊宏說明性騷擾案。（圖／環保署提供）

葉俊宏首先指出，過去環保署是否受理性騷擾案件、處理狀況為何、有無包庇等情況，環保署已由政風室進行行政調查，後續會依照行政調查結果處理，若處理過程確實有疏失，會依照規定作處分。

此外，葉俊宏表示，環保署總共收到8件申訴案，有資料為3件，其餘5件沒資料，3件已依照規定處理，包括召開性平申訴調查處理小組會議，已經立案調查，申訴調查小組成員，都是三位署外委員組成，會依照性騷擾防治條例規定期限完成調查；

至於行為人部分，葉俊宏指出，已經調整為非主管職務，靜候調查，且行為人不是政務官，所以依照目前人事法規，無法停職，僅能調整為非主管職務。