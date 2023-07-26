杜絕外役監遭濫用　時力黨團提3改革：提高白領犯罪者遴選門檻

▲時代力量提外役監改革方案。（圖／時代力量黨團提供）



實習記者陳泰宇／台北報導

為杜絕外役監資格遭濫用，立法院時代力量黨團今（26日）舉行「杜絕外役監遭濫用~時力改革三大主張」記者會，提出修法改革三大主張，包含提高外役監遴選門檻、改善外役監刑期縮刑規定以及將心理專業、社工人員應納入遴選審查機制等。

時代力量立委王婉諭表示，社會大眾對外役監制度的質疑，主要都是出自不能接受某些受刑人進入外役監，例如曾犯重大犯罪者。但一味地排除重大犯罪的結果，是讓愈來愈多「最安全」的白領犯罪者進入外役監，例如貪污、金融、詐欺犯，外役監反變成像有權有勢者，可以利用特權規避懲罰的地方。

王婉諭主張，心理專業、社工人員應參與遴選審查，用專業的風險評估，而不是用粗糙的遴選審查基準表和武斷的入監罪名當作篩選基準，把關社會安全。為了挽救外役監的社會信任，法務部也應該強化對遴選程序的監督，建立一個外部、獨立、事前監督機制，不讓有錢有權者可以干預遴選決定。

立委陳椒華強調，為挽救社會對外役監制度的信任，提高白領犯罪受刑人的遴選門檻，已經是勢在必行。因此，時力黨團提案，例如貪污犯、重大經濟犯罪者等，應提高遴選門檻，「除非犯罪所得有被追回」，否則就不應該容許他們進入外役監。

立委邱顯智指出，根據現行規定，受刑人經遴選至外役監，可以依照累進處遇的等級縮短刑期，每1個月最高可以縮短刑期16天，相當於做1天算2天，大幅度縮減刑度，這樣的結果，讓許多國人都無法接受，應立即修法。

邱顯智認為，人民的不滿其來有自，外役監的特別縮刑制度本身，高度的縮刑優惠，反而讓權貴想盡辦法進入外役監，大幅度縮短刑度，早早假釋出獄。

時力黨團主張，為了重建國人對外役監制度的信任，在縮刑制度上，外役監和一般監獄，不應該有差別待遇，應刪除現行特別優惠外役監受刑人的縮刑制度，回歸一般監獄的規定，才能讓受刑人獲得應有的刑罰，也能讓國人對我國的司法制度有信心。