杜蘇芮逼近！高雄山區撤離特殊病患325人　洗腎婦帶家當躲颱風

▲杜蘇芮逼近！高雄山區優先撤離309特殊病患，洗腎婦帶家當躲颱風。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

因應杜蘇芮颱風來襲，高雄市政府成立災害應變中心，針對山區的防災措施，已掌握有3195名保全對象，其中，民政局根據衛生局評估，特殊病患包含洗腎病患、接近預產期的孕婦等，昨晚截至今日上午9點，已優先撤離325人下山防颱。

▲▼桃源區長與復興里里長在山區廣播，勸導民眾提早撤離。（圖／記者賴文萱翻攝）

杜蘇芮颱風預估明天風雨影響最劇，根據中央氣象局預估，高雄山區預估雨量三天內可能累積高達700毫米，市府已掌握有3195位左右的保全對象，並完成相關安置所的準備。





▲▼山區325名特殊病患已優先撤離下山，洗腎患者帶家當前往安置點。（圖／記者賴文萱翻攝）

民政局根據衛生局評估，特殊病患包含洗腎病患、接近預產期的孕婦等325人，昨晚起已優先撤離下山，包含桃源區282人、那瑪夏區22人、茂林區21人，前往安置點防颱。桃源區長與復興里里長也在山區廣播，勸導民眾提早撤離。

▲國軍聯絡官也進駐38個區公所，將視颱風狀況與需求，就近調度兵力進駐。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁也指示各區公所，針對各區易積淹水地區加強防範，低窪地區各區公所，務必密切關注區內易淹水區域，預備充足砂包，水利局確保各地區各水門、抽水站、截流站及抽水機組運作正常。

針對市區易淹水區域及重要道路，陳其邁責請水利局、環保局加強積水路段巡查，側溝及洩水孔之阻塞物清除，維持排水溝渠通暢，並隨時機動調度支援。