吳欣岱分析柯文哲缺陷　「非常不適合擔任公職，連當醫生都危險」

▲台灣基進立委候選人吳欣岱分析柯文哲缺陷，不適合當公職連當醫生都危險。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

台灣基進北市黨部主委吳欣岱日前批評民眾黨總統參選人柯文哲「仇女」，並酸他不用泡奶粉、換尿布，26日再進一步表示，若從另一個角度切入，柯文哲現在的狀態有很大的問題，「不僅非常不適合擔任公職，其實連當醫生都很危險。」

吳欣岱說，會聽到有人講柯文哲厭女有什麼關係，但首先，厭女背後透露的思想其實就是不尊重人權，柯文哲卻用「務實、理性、科學」去正當化他的厭女言論。

她指出，這從柯還在台大就在網路上流傳的「柯語錄」就有，「重男輕女是生物的本能，從精子跟卵子的數量就可以知道，傳遞基因是生物最原始的本能，在演化上，男性比女性可以更有效率的傳播基因。所以女生要不是有mitochondria DNA （粒線體）的話，地位會更低。」先別提這段話有多不理性多不科學了，他正在做的事就是把自己內心的歧視用扭曲的歪理去包裝。

另外，吳欣岱指出，柯文哲在課堂中還說，「母親和父親，誰比較疼愛子女？答案：母親。因爲母親的egg有限，無法有很多子女，所以對現存的子女會拼全力保護，因爲少了一個，也不容易再生。父親則可以有很多子女，所以對單一子女的疼愛度較低。母親對兒子和女兒哪一個比較好？答案：兒子。因爲兒子是日後傳遞自己基因比較有效的載具。傳遞基因是生物最原始的本能，我們很多行為釋可以用這個解釋的。我最大的痛苦就是太聰明，看透人世。」大家應該看得出來，這麼「聰明」的柯文哲，在家可能就不那麼疼愛小孩，而且他認為這是生物本能。

吳欣岱說，用另一個角度切入，大家有發現柯文哲的思考邏輯，就是先有一個既定的結論，再用取巧的方式為這個結論編織理由嗎？白話一點說，就是他很愛為自己「找藉口」。愛為自己找藉口的人，沒辦法誠實面對失敗、缺陷，不僅非常不適合擔任公職，其實連當醫生都很危險。而他的支持者們現在正在做的事情，就是繼續為他找藉口，一開始說厭女言論是政敵攻擊，後來發現這些話真的是他說的之後，又改口厭女言論也沒那麼嚴重。

吳欣岱表示，面對性別偏差言論，前陣子民進黨里長一個留言被至少幾十個同黨同伴指正；柯文哲講出這麼多失格誇張的話，全民眾黨沒有一個出來反駁，甚至幫他道歉還要被罵。

吳欣岱指出，她從2018、2019年就開始談柯文哲在性別上的問題發言了，沒想到過了四年後的今天，聰明的柯文哲仍然認為這件事情不是他需要真心反省，或至少演一下的。讓她想到了前一陣子的台大學生事件，聰明的人都是很會看風向的，支持者和政治人物也都是互相影響，和大家共勉之。