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社會 社會焦點 保障人權

又被阿宏拋棄？「爆乳禮服妹」坐路邊好嚇人　真相令人發噱

▲▼ 。（圖／）

▲台中市大甲一處電桿旁被民眾發現有「爆乳禮服妹」假人模特兒在路邊，不仔細看還以為是真人，嚇到不少民眾。（圖／翻攝自Facebook／我愛大甲2）

記者許權毅／台中報導

台中市大甲區中山路一處土地公旁，今（20）日一早被人發現有「長髮爆乳禮服妹」的模特兒「坐在路邊」，因為模特兒跟真人比例雷同，嚇到不少路過民眾。大甲清潔隊指出，今日隊員前往處理，發現模特兒還「斷頭」損毀，研判應該是服飾店塑膠模特兒，並非矽膠玩具，亂丟廢棄物最高可處6000元罰鍰。

▲▼ 。（圖／呂姓民眾提供）

▲大甲清潔隊表示，隊員前往處理時，發現是塑膠製的服飾模特兒，並非矽膠玩具。（圖／呂姓民眾提供）

位在大甲區中山路義和里福德祠旁，今早有人發現一個全身白的人型模特兒，模特兒雙手交叉，以坐姿被放置在電桿旁邊，看上去就像一名長髮女子盯著路邊，不少人被這景象嚇到。有目擊網友在臉書社團發文，還有人笑說「應該是夫妻吵架，晚點就來接回去了」、「晚上騎車過去一定會嚇死」、「應該是交女朋友了」、「又是被阿宏拋棄嗎？」

不少人懷疑，模特兒看起來是有彈性的材質，是否為矽膠製的成人充氣玩偶？不過，大甲清潔隊表示，隊員到場後發現，是塑膠製的模特兒，頭部斷裂損毀，研判是服飾店的塑膠模特兒。

大甲清潔隊指出，隨意棄置垃圾依照《廢棄物清理法》可處1200到6000罰鍰，初步查看該模特兒上頭並沒有標註來源或是店家資訊，附近也並無服飾店，是何人亂丟待釐清。

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