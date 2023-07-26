台灣人拐台灣人！　竹聯誘他「極樂緬甸」3天淪豬仔地獄

▲被害人抵達緬甸仰光後，一開始還被帶到聲色場所接受招待。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

目前受困緬甸北部城市勐拉近半年的A先生，是台灣黑幫與中國詐騙集團聯手誘拐的被害人之一，說起自己的遭遇，他幾乎崩潰。A先生表示，去年某天，他與一名從事營造業的蔡姓友人及一名有竹聯幫背景的陳姓友人閒聊時，2人告訴他可以幫忙清償數十萬元債務，條件是他要與買賣翡翠的跨國集團簽署工作合約，前往緬甸受訓、就職，只要願意付出時間、心力，就會獲得高報酬。

為了還清債務，A先生抱著「試試看」的念頭，答應2人的提議。不久，遠在緬甸的「雇主」果真依約將錢匯給他，A先生因此相信新老闆的實力，於是拿著對方提供的機票，懷抱夢想飛往緬甸首都仰光，希望能翻轉人生。抵達仰光後，A先生被中國籍的集團幹部帶往燈紅酒綠的果敢老街，在一家高級餐廳與雇主見面，這個老闆自稱是福建人，長期在當地經商。

▲緬甸仰光的果敢老街充斥賭場、酒店，十分繁華。

老闆親切地告訴A先生：「只要認真做事，不但有獎金，還可以加薪，另外，公司也會安排員工旅遊，甚至到聲色場所享受，年輕人好好幹就對了！」由於氣氛很好，A先生當天就簽署1份合約，之後2天，集團幹部仍帶他吃喝、遊樂，過得十分愜意，他也逐漸卸下心防。

第4天，A先生被帶往一處辦公室受訓，他發現現場有來自台灣的同鄉，也有來自中國、越南的同事，他們被要求熟讀「教材」，內容是鼓吹歐美人士投資虛擬貨幣，跟買賣翡翠完全無關。

▲中國詐騙集團要求台灣被害人輪早、晚班，1天工作超過12小時。

更詭異的是，辦公桌前還有許多人依照集團提供的素材，用通訊軟體與外國人聊天，端詳對話內容，都是男人假扮女人，用欺騙感情的方式，誘惑這些對象掏錢投資。A先生這才明白，他所在的地方其實是詐騙集團的大本營，所謂的翡翠買賣、高薪福利，通通都是話術，但他已經上了賊船，後悔也沒用。

第5天，帶領A先生等人訓練的幹部，態度突然從和善變得凶惡，並以「成效不彰、沒有業績」為由，將他們載往緬甸北部的城市勐拉，這裡賭場、紅燈區林立，他透過手機查詢，才知道該處位於中緬邊境，有許多中國人來此經商，犯罪集團也很多，幾乎沒有一般遊客。他們被帶到一處高樓內，擠在十多人一間的小房間，展開暗無天日的悲慘生活。

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