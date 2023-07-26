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「緬甸詐團」凌虐奪命！　台灣共犯落網後竟被放走

多名台灣人被騙到緬甸囚禁，從事詐騙，若業績不佳，還會遭幹部凌虐。

▲多名台灣人被騙到緬甸囚禁，從事詐騙，若業績不佳，還會遭幹部凌虐。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊接獲A先生等多位民眾爆料，指他們因為欠債，遭台灣黑幫以幫忙還債為由，拐騙至緬北城市勐拉從事詐騙。此後，詐騙集團幹部24小時緊迫盯人，要求A先生等人輪早、晚班，每天工作超過12小時，要求業績，還被限制行動，身心的壓力非常大。

Ａ先生說，每隔一段時間，老闆就會拿他們的業績跟其他據點比較，若業績不佳，幹部就會動手，許多人被迫站著、半蹲，甚至扛著水桶上班，一名來自中國北京、年紀較大的男子，與幹部發生口角，結果竟在業績檢討會上，慘遭圍毆，幹部還拿出電擊棒，把他活生生電暈在地上，非常嚇人。

一名台中人不堪詐騙集團凌虐，與太太傳訊爭執後，跳樓自殺。（讀者提供）

▲一名台中人不堪詐騙集團凌虐，與太太傳訊爭執後，跳樓自殺。

不僅私刑伺候，幹部還強調，若一直沒業績，必須接受組織調整，送到別的園區，到時他們的器官可能會被摘除，甚至死亡。A先生說，一名來自台中的B先生，因不堪暴力脅迫，加上人在台灣的妻子不滿獨守空閨，透過通訊軟體表示要帶小孩離家，B先生受不了，跳樓輕生，讓其他人看了非常害怕。

詐騙集團在群組上要求被害人拿出業績，否則體罰對待。（讀者提供）

詐騙集團在群組上要求被害人拿出業績，否則體罰對待。（讀者提供）

▲詐騙集團在群組上要求被害人拿出業績，否則體罰對待。

A先生等人不是沒想過離開，他們曾與幹部溝通，詢問獲釋條件，幹部則拿出眾人簽署的合約，強調內容載明，公司與緬甸政府有合作關係，如果想要中途離職，必須賠償公司的損失，拿出新台幣300萬到500萬元，才能夠將合約買斷，但對A先生等人而言，要籌到這些錢難如登天，根本不可能買斷合約走人。

一名台中的早午餐業者被騙往柬埔寨，慘遭詐騙集團施暴，傷痕累累，雙手還有遭上銬的痕跡。（翻攝全球反詐騙組織臉書）

▲▼一名台中的早午餐業者被騙往柬埔寨，慘遭詐騙集團施暴，傷痕累累，雙手還有遭上銬的痕跡。

一名台中的早午餐業者被騙往柬埔寨，慘遭詐騙集團施暴，傷痕累累，雙手還有遭上銬的痕跡。（翻攝全球反詐騙組織臉書）

▼詐騙集團提供教戰手冊，要求被害人依此詐騙歐美人士。

詐騙集團提供教戰手冊，要求被害人依此詐騙歐美人士。（讀者提供）

他告訴本刊，幾個月前，他利用睡覺、放風的時間，冒險聯繫台灣的家人報案，檢警立案偵辦，也約談了當初騙他到緬甸、有黑幫背景的陳姓男子到案說明，但陳男訊後交保，蔡姓男子則聯繫不上。除了A先生，同樣受困的C先生及D先生，也與本刊聯繫，表示家屬曾經向總統府、警政署發出求救信，3人都知道跨國救援沒有那麼容易，但還是呼籲檢警積極偵辦，讓他們能夠早日回家。

▼詐騙集團提供教戰手冊，要求被害人依此詐騙歐美人士。

詐騙集團提供教戰手冊，要求被害人依此詐騙歐美人士。（讀者提供）

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