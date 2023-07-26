　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

尬上正妹物理治療師！美女醫「同角度擺拍」自信PO照　粉絲讚：大勝

▲▼尬上正妹物理治療師！美女醫「同角度擺拍」自信PO照　粉絲讚：大勝。（圖／翻攝dr.liuniuniu IG）

▲美力牛醫師「劉必涵醫師」PO出對比照。（圖／翻攝dr.liuniuniu IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日前一名正妹物理治療師「米米」爆紅，許多網友紛紛標記美力牛醫師「劉必涵醫師」，說「牛醫師妳不能輸給米米治療師呀」。對此，劉必涵醫師PO出與米米相同姿勢的擺拍照，瞬間讓粉絲嗨翻，兩人也透過留言發生友好的互動。

復健科劉必涵醫師過去多次因為美貌、好身材上過新聞，此次被粉絲呼喚，讓她忍不住發文表示，近期收到許多家人、朋友及同事的關心和鼓勵，讓她偷偷去排版跟米米比較，看是不是真的輸很多，並開玩笑地說「女人就是愛計較」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼尬上正妹物理治療師！美女醫「同角度擺拍」自信PO照　粉絲讚：大勝。（圖／翻攝dr.liuniuniu IG）

▲▼許多粉絲認為劉必涵醫師勝出。（圖／翻攝dr.liuniuniu IG）

▲▼尬上正妹物理治療師！美女醫「同角度擺拍」自信PO照　粉絲讚：大勝。（圖／翻攝dr.liuniuniu IG）

劉必涵醫師表示，她比了年紀、美貌及事業線，才發現結果很殘忍，「但大家不要為我擔心⋯我很好，因為人生重要的是有自信」，強調她對於快樂、食量都有無比的自信可以勝出。

網友看完紛紛留言，「美貌應該是妳大勝吧」、「唯一支持牛醫師啊」、「我還是最愛牛仙姑，米米算什麼，頂多偶爾去ig關注一下」、「少時不知牛師好，錯把米米當作寶；等到錯過才知道，心態知識樣樣高」、「都很正，不同的美法」、「沒問題我還是最喜歡牛醫師，可是我的視線不爭氣，插雙眼」、「無論如何復健科都是贏家」。

此外，物理治療師「米米」也到劉必涵醫師的IG留言，「謝謝牛醫師 妳很漂亮喔❤️上班加油～」，而劉醫師回「謝謝米米美人兒❤️妳身材太讚了啦，上班一起加油」。

▼正妹物理治療師米米。（圖／翻攝tryyy_0821 IG）

▲▼正妹物理治療師曝光！追蹤數2天增加2萬　鄉民推爆：決定忘掉王小姐。（圖／翻攝tryyy_0821 IG）

▲▼正妹物理治療師曝光！追蹤數2天增加2萬　鄉民推爆：決定忘掉王小姐。（圖／翻攝tryyy_0821 IG）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
詹皇大兒子驚傳場上心臟驟停！　一度住進加護病房
酸蔡英文確診因「不想勘災」　楊植斗道歉了
黑人改告大牙刑事「很反常」　專家揭2大可能動機：天理難容！
24歲網美「1天愛愛6小時」練蜜桃臀　男友被榨乾喊分手
杜蘇芮影響！國內航空異動一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／花蓮吉安深夜「3000戶停電」　台電曝原因

杜蘇芮轉彎了！南台灣陸警擴大　「先鋒水彈」發威狂轟時雨量40mm

尬上正妹物理治療師！美女醫「同角度擺拍」自信PO照　粉絲讚：大勝

Live／杜蘇芮噴水彈「升級豪雨」　23:30陸警區域納入高雄！

不斷更新／北北基桃都宣布了　全台明天正常上班課

華信取消明天「澎湖飛台灣4班機」　至少影響160旅客

「大眼杜蘇芮」可能更猛變強颱！漫步腳下轉彎　風雨熱區台灣切一半

快訊／屏東牡丹95戶停電　「高壓斷線」台電緊急搶修中

金星逆獅子！4星座「感情要亮紅燈了」

杜蘇芮亂空中交通！明天國內線航班取消42架次　航空異動一次看

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

杜蘇芮長胖！發布陸警　屏東、恆春半島警戒

杜蘇芮颱風可能升級強颱　最快今14：30陸警！

北一女儀隊退休精彩演出　默契十足秀神同步風火輪

國道突煙塵飛散視線全白　駕駛驚：怎麼有煙霧彈？

網紅小玉朱玉宸，為換臉A片案高院出庭

杜蘇芮挑戰超級颱風 6小時內轉強颱｜20230725 ET午間新聞

快訊／花蓮吉安深夜「3000戶停電」　台電曝原因

杜蘇芮轉彎了！南台灣陸警擴大　「先鋒水彈」發威狂轟時雨量40mm

尬上正妹物理治療師！美女醫「同角度擺拍」自信PO照　粉絲讚：大勝

Live／杜蘇芮噴水彈「升級豪雨」　23:30陸警區域納入高雄！

不斷更新／北北基桃都宣布了　全台明天正常上班課

華信取消明天「澎湖飛台灣4班機」　至少影響160旅客

「大眼杜蘇芮」可能更猛變強颱！漫步腳下轉彎　風雨熱區台灣切一半

快訊／屏東牡丹95戶停電　「高壓斷線」台電緊急搶修中

金星逆獅子！4星座「感情要亮紅燈了」

杜蘇芮亂空中交通！明天國內線航班取消42架次　航空異動一次看

新北暑假就博會媒合率44.7%　疫後缺工服務專區職缺查詢

快訊／花蓮吉安深夜「3000戶停電」　台電曝原因

吸金38億！　新北「愛立康藥局」老闆夫妻慘了

南韓1個月內爆3起「小學生打老師」！她管教反被踹到胸骨骨折

英官方數據：TikTok成英國「12至15歲」民眾主要新聞來源

杜蘇芮轉彎了！南台灣陸警擴大　「先鋒水彈」發威狂轟時雨量40mm

尬上正妹物理治療師！美女醫「同角度擺拍」自信PO照　粉絲讚：大勝

黑海局勢緊張　俄羅斯稱擊退烏克蘭無人艇攻擊

馬哈迪驚人發言「外國人後裔佔據大馬」　被批種族主義言論

吳謹言被爆同居《延禧攻略》和親王　他昔發親密合照秒刪情纏4年

單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...

生活熱門新聞

北北基桃都宣布了　全台明正常上班課

杜蘇芮恐變強颱！半個台灣強風雨

Live／杜蘇芮逼近升級豪雨　23:30海陸警

天使婆婆「安排明年全家出國」　媳尷尬：打算離婚

金星逆獅子！4星座「感情要亮紅燈了」

護5歲兒！媽被起底「疑是醫師娘」

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

5歲兒上下跳被阻！媽公審卻逆風：社會病了

明起3生肖迎財神　屬牛「貴人來了」

柏油路上有「H曼」！詭異筆畫1.3萬人笑噴

牛角燒肉7分店倒閉　廠商搬貨抵債

比50嵐好喝！妹子做「消暑1飲品」好喝又便宜

牛角燒肉員工失業　落寞寫履歷求職

杜蘇芮風雨預報出爐！3個地區明晨達「颱風假」標準

更多熱門

相關新聞

22歲女在家突然死亡　驗屍仍找不出死因

22歲女在家突然死亡　驗屍仍找不出死因

美國阿拉巴馬州22歲女子萊德貝特(Lily Ledbette)近來在美屬維京群島(US Virgin Islands)家中突然死亡，警方接到報案前去查看，在公寓中發現已經死亡的她，由於身上沒有任何傷勢，目前仍在調查死因。

淫教練教倒車入庫　抓她手摸下體

淫教練教倒車入庫　抓她手摸下體

正妹超商ATM提款遭環抱摸臀　噁男裝熟：是我啊

正妹超商ATM提款遭環抱摸臀　噁男裝熟：是我啊

直播一半突脫上衣！正妹直播主上空賣玉兔波波胸

直播一半突脫上衣！正妹直播主上空賣玉兔波波胸

正妹物理治療師曝光！鄉民推爆：忘掉王小姐

正妹物理治療師曝光！鄉民推爆：忘掉王小姐

關鍵字：

正妹物理治療師美女醫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／詹皇大兒子驚傳場上心臟驟停！

北北基桃都宣布了　全台明正常上班課

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！

每天恩愛6小時練蜜桃臀　她榨乾男友被分手

杜蘇芮恐變強颱！半個台灣強風雨

吳亦凡被拘押看守所2年！表哥累積已欠6.45億

Live／杜蘇芮逼近升級豪雨　23:30海陸警

天使婆婆「安排明年全家出國」　媳尷尬：打算離婚

快訊／早點睡！北北基桃明上班上課

快訊／7-11開出4張千萬發票！

金星逆獅子！4星座「感情要亮紅燈了」

快訊／小玉再為換臉A片案出庭！頂「仙氣長髮」現身

華航副機師遭槓片重擊頭部　男大生闖禍判賠141萬

六軍團2士官遭炸斷手！監視器拍下驚悚瞬間

申請補助「房東損失400萬」　她怒：逃稅關我什麼事

更多

最夯影音

更多
小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！
孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

杜蘇芮長胖！發布陸警　屏東、恆春半島警戒

杜蘇芮長胖！發布陸警　屏東、恆春半島警戒

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面