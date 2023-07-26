尬上正妹物理治療師！美女醫「同角度擺拍」自信PO照　粉絲讚：大勝

▲美力牛醫師「劉必涵醫師」PO出對比照。（圖／翻攝dr.liuniuniu IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日前一名正妹物理治療師「米米」爆紅，許多網友紛紛標記美力牛醫師「劉必涵醫師」，說「牛醫師妳不能輸給米米治療師呀」。對此，劉必涵醫師PO出與米米相同姿勢的擺拍照，瞬間讓粉絲嗨翻，兩人也透過留言發生友好的互動。

復健科劉必涵醫師過去多次因為美貌、好身材上過新聞，此次被粉絲呼喚，讓她忍不住發文表示，近期收到許多家人、朋友及同事的關心和鼓勵，讓她偷偷去排版跟米米比較，看是不是真的輸很多，並開玩笑地說「女人就是愛計較」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼許多粉絲認為劉必涵醫師勝出。（圖／翻攝dr.liuniuniu IG）



劉必涵醫師表示，她比了年紀、美貌及事業線，才發現結果很殘忍，「但大家不要為我擔心⋯我很好，因為人生重要的是有自信」，強調她對於快樂、食量都有無比的自信可以勝出。

網友看完紛紛留言，「美貌應該是妳大勝吧」、「唯一支持牛醫師啊」、「我還是最愛牛仙姑，米米算什麼，頂多偶爾去ig關注一下」、「少時不知牛師好，錯把米米當作寶；等到錯過才知道，心態知識樣樣高」、「都很正，不同的美法」、「沒問題我還是最喜歡牛醫師，可是我的視線不爭氣，插雙眼」、「無論如何復健科都是贏家」。

此外，物理治療師「米米」也到劉必涵醫師的IG留言，「謝謝牛醫師 妳很漂亮喔❤️上班加油～」，而劉醫師回「謝謝米米美人兒❤️妳身材太讚了啦，上班一起加油」。

▼正妹物理治療師米米。（圖／翻攝tryyy_0821 IG）

