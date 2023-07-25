　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

正妹女大生學開車　淫教練指導S型...竟抓她手摸「排檔桿」

▲▼美國發生一起外送員性騷擾案件。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女大生去駕訓班學開車卻被教練猥褻。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名正妹女大生小莉（化名）去年5月間，到高雄某家汽車駕訓班學開車，某天晚上吳姓教練教小莉開車時，竟趁機摸她的大腿、胸部、私處，甚至於拉小莉的手去摸自己的下體，還噁心的說「我很硬」，讓小莉氣得當場甩車門離去，回家跟男友哭訴，事後並對吳姓教練提告，吳男雖辯稱沒動手，但法官根據相關事證，依強制猥褻罪判他徒刑1年2月。

判決指出，小莉是去年5月報名駕訓班準備考駕照，同年5月30日晚間7時許，小莉駕駛教練車進行倒車入庫訓練時，坐在副駕駛座的吳姓教練先是假藉提醒小莉未踩剎車為由，摸了小莉大腿2次，小莉氣回「我會記得踩，用講的就好」加以制止。

沒想到吳姓教練仍不死心，趁小莉練習S型彎道駕駛時，又出手摸小莉的胸部和私密處，小莉一邊開車一邊制止，手忙腳亂，這時吳男竟拉著小莉的手，摸自己下體，小莉嚇得驚聲尖叫，吳男怕別人發現才停手，但小莉嚇得趕緊下車，課也不上就趕緊跑回家。

回家後，男友見她神色有異，追問下才知道小莉被欺負，男友氣得和小莉父母一起去找吳姓教練「興師問罪」，吳男也當場道歉說「你可以罵我，可以打我，我讓你打，沒關係」、「因為我確實做了比較不雅的動作」、「這是屬於性騷擾我知道」、「我保證這次是真的是初犯」。

事後小莉父母仍報警提告，吳姓教練也被起訴，法院審理時，吳男則辯稱當時會道歉是因為小莉父母的態度讓他覺得害怕，他並沒有動手性騷擾小莉，但法官根據相關事證，不相信他的說法，審理後依強制猥褻最判他徒刑1年2月，全案可上訴。

ET快訊
馮提莫罹癌　術後沙啞淚崩：最寶貴東西沒了
杜蘇芮襲菲律賓！　淹水山崩慘況曝
快訊／台塑調薪2.5％！　經常性薪資達5.8萬
「牛角燒肉」7門市暫停業！　代理商爆資金危機
快訊／黃子佼道歉後　孟耿如首發聲
快訊／陸警將發布　「首波警戒區」曝
辣模「蔡瑛紋」被打到流產！　渣男還睡她姐妹
LIVE／杜蘇芮將轉強颱進逼6縣市！　黑人改告大牙誹謗3盤算
杜蘇芮是「高雄人討厭的路徑」！　放假更頭痛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

誇張「退案王」檢察官愛搞失蹤　考績連3年吃丙！提告撤銷吞敗

《霹靂油俠》台灣版！5男女挖洞偷柴油被起訴　中油求償161萬

女山友屏東牛角灣溪溯溪　「一線天瀑布」滑倒受傷…消防急救援

嫌樓上太吵！新北男火大拿西瓜刀砍鄰居　3人打成一團2送醫

代理商爆資金危機！牛角燒肉7門市暫停營業　母集團驚捲吸金案

寄宿13年遭闆娘嫌「沒路用」　裝潢工把她推下水溝再掐死被起訴

正妹女大生學開車　淫教練指導S型...竟抓她手摸「排檔桿」

房客退租「沙發龜裂」被扣2.6萬押金　2原因全拿回

車震淫叫全都錄！人夫30mins「吸到破皮」扯吃麵　小三免賠妻氣炸

火爆男超市咆哮和正義哥扭打　罵警「王八蛋」慘了

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

「破壞力比登陸更大」杜蘇芮又轉向2條路穿台　4地區強風雨

代墊4千！寄貨女詐騙遭識破　外送員一路猛追拿榔頭壓制

KID探班峮峮球賽來打水仗！　結果遭水桶攻擊...QQ惹XDD

營業51年遠百寶慶正式熄燈　總經理不捨率員工揮手道別

誇張「退案王」檢察官愛搞失蹤　考績連3年吃丙！提告撤銷吞敗

《霹靂油俠》台灣版！5男女挖洞偷柴油被起訴　中油求償161萬

女山友屏東牛角灣溪溯溪　「一線天瀑布」滑倒受傷…消防急救援

嫌樓上太吵！新北男火大拿西瓜刀砍鄰居　3人打成一團2送醫

代理商爆資金危機！牛角燒肉7門市暫停營業　母集團驚捲吸金案

寄宿13年遭闆娘嫌「沒路用」　裝潢工把她推下水溝再掐死被起訴

正妹女大生學開車　淫教練指導S型...竟抓她手摸「排檔桿」

房客退租「沙發龜裂」被扣2.6萬押金　2原因全拿回

車震淫叫全都錄！人夫30mins「吸到破皮」扯吃麵　小三免賠妻氣炸

火爆男超市咆哮和正義哥扭打　罵警「王八蛋」慘了

男友「懸崖邊」浪漫求婚！她感動答應　下秒失足墜崖慘摔死

進口「冷凍牛頰肉」驗出禁用瘦肉精！食藥署邊境攔截1905公斤

歸化中國男籃親發聲！　李凱爾：我在做偉大的事

半導體碳化矽需求看升　日系外資調高環球晶目標價至600元

馮提莫罹癌「腫瘤緊靠聲帶」！術後聲音沙啞淚崩：最寶貴東西沒了

釀酒人大螢幕開玩笑糗了！　紅人大物超大號全壘打打臉

北韓深夜射2枚飛彈　邀中國派代表出席「戰勝節」活動！疫情後首次

前瞻是錢坑？綠批白「造謠抹黑」　中央負債比創21年新低

「新一代TOYOTA Alphard」身價暴漲！2手轉賣賺2倍　候車最長3年

杜蘇芮逼近！桃園冷藏蔬菜有95公噸　蘇俊賓：蔬果供應充足

臭青母嘴角含毛吞光整窩蛋　他聽雞媽媽大叫：芭比Q了

社會熱門新聞

法官：5億高中生是假婚偽造文書共犯

即／消防夫妻勒索麥當勞7060萬...二審重判6年半

快訊／中和清晨驚傳墜樓！　婦當場死亡

13歲少女當誘餌遭性侵得逞　警界闖大禍登上BBC

即／許藍方批週刊爆料不實挨告　二審仍判免賠

NONO涉性侵若入獄完了？　更生人曝「香蕉犯」下場

即／男不配合萬安演習！警開出史上第一張裁罰通知

特斯拉充一半被拔槍　車主氣炸

專勤隊抓非法外勞　老闆怒開怪手砸車

通緝男1動作遭逮！女友爆哭討親親

快訊／祥豐軍營彈藥庫爆炸！官兵恐怖傷勢曝光

聞到濃濃屍臭…警消破門驚見他陳屍床上！全身發黑

即／漢光演習第1天就出事！彈藥庫爆炸7送醫

57歲男「夜間潛水」抓螃蟹溺斃

更多熱門

相關新聞

正妹超商ATM提款遭環抱摸臀　噁男裝熟：是我啊

正妹超商ATM提款遭環抱摸臀　噁男裝熟：是我啊

鹹豬手出沒！北市士林區呂姓正妹PO網表示，昨（24日）晚間在超商ATM前領錢，突感到後方有人環抱，並用手觸碰其左臀，她嚇得立刻後退並大聲喝斥「幹嘛摸我！」，陌生男子卻靠近裝熟回「是我啊」接著悠然自得離開。呂女擔心後續有其他受害者，在店家協助提供監視器畫面下，決定報警提告，轄區警也做出回應。

少回家爸媽不悅　她嘆：為何要這樣

少回家爸媽不悅　她嘆：為何要這樣

大肌健身教練一對一教學！母女暈船秒刷3萬買課

大肌健身教練一對一教學！母女暈船秒刷3萬買課

冷氣砸死女大生　承包商遭網友灌爆

冷氣砸死女大生　承包商遭網友灌爆

政大女家屬招魂　擲筊2次才成功

政大女家屬招魂　擲筊2次才成功

關鍵字：

正妹女大生駕訓班開車教練排檔桿

讀者迴響

熱門新聞

捷利國際餐飲集團驚傳倒閉

杜蘇芮雨彈來了　今起風雨變天

杜蘇芮將達第一次巔峰　颱風假機率高縣市曝

杜蘇芮開眼！估下半天陸警　颱風假關鍵曝

Live／杜蘇芮再偏　23:30海上警報

杜蘇芮增胖全台炸雨！雨最猛時間曝

杜蘇芮最新各國路徑一致了　風雨最劇時間曝

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

別以為沒登陸就沒事！台灣位颱風「危險半圈」　6縣市要小心

杜蘇芮颱風今恐升級強颱！最快今14：30陸警　「暴風圈明觸陸」

法官：5億高中生是假婚偽造文書共犯

馮提莫證實「罹甲狀腺癌末期」！悲認：不想活下去

41歲吳宇舒生了！結婚10年迎大寶

她初夜被醫學系男友驚揭1隱疾　當場變健檢

即／消防夫妻勒索麥當勞7060萬...二審重判6年半

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣
杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面