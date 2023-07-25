正妹女大生學開車　淫教練指導S型...竟抓她手摸「排檔桿」

▲女大生去駕訓班學開車卻被教練猥褻。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名正妹女大生小莉（化名）去年5月間，到高雄某家汽車駕訓班學開車，某天晚上吳姓教練教小莉開車時，竟趁機摸她的大腿、胸部、私處，甚至於拉小莉的手去摸自己的下體，還噁心的說「我很硬」，讓小莉氣得當場甩車門離去，回家跟男友哭訴，事後並對吳姓教練提告，吳男雖辯稱沒動手，但法官根據相關事證，依強制猥褻罪判他徒刑1年2月。

判決指出，小莉是去年5月報名駕訓班準備考駕照，同年5月30日晚間7時許，小莉駕駛教練車進行倒車入庫訓練時，坐在副駕駛座的吳姓教練先是假藉提醒小莉未踩剎車為由，摸了小莉大腿2次，小莉氣回「我會記得踩，用講的就好」加以制止。

沒想到吳姓教練仍不死心，趁小莉練習S型彎道駕駛時，又出手摸小莉的胸部和私密處，小莉一邊開車一邊制止，手忙腳亂，這時吳男竟拉著小莉的手，摸自己下體，小莉嚇得驚聲尖叫，吳男怕別人發現才停手，但小莉嚇得趕緊下車，課也不上就趕緊跑回家。

回家後，男友見她神色有異，追問下才知道小莉被欺負，男友氣得和小莉父母一起去找吳姓教練「興師問罪」，吳男也當場道歉說「你可以罵我，可以打我，我讓你打，沒關係」、「因為我確實做了比較不雅的動作」、「這是屬於性騷擾我知道」、「我保證這次是真的是初犯」。

事後小莉父母仍報警提告，吳姓教練也被起訴，法院審理時，吳男則辯稱當時會道歉是因為小莉父母的態度讓他覺得害怕，他並沒有動手性騷擾小莉，但法官根據相關事證，不相信他的說法，審理後依強制猥褻最判他徒刑1年2月，全案可上訴。