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杜蘇芮要來了　內埔警分急勸導登山客快下山、勿入山

▲內埔警分局員警勸導登山客。(圖／記者陳崑福翻攝)

▲內埔警分局員警勸導登山客。(圖／記者陳崑福翻攝)

記者陳崑福／屏東報導

防範「杜蘇芮」颱風所可能帶來的災害風險，為避免登山客發生危險，內埔警分局聯繫7月24日至28日登記入山民眾，總計105件405人，經內埔警24日全數勸導儘速下山前往安全住宿區或延後上山日期。

▲內埔警分局員警勸導登山客。(圖／記者陳崑福翻攝)

「杜蘇芮」颱風影響範圍逐漸擴大，氣象局針對屏東全境及屏東山區發布「強風及大雨特報」，屏東縣政府災害應變中心因應颱風來襲，於25日上午10時30分提升「杜蘇芮颱風災害應變中心」一級開設，內埔警分局各編組人員均派員進駐，加強防災整備，針對轄內易淹水或土石流災害潛勢地區，作好預防性疏散撤離，並預防性管制轄區北大武山、白賓山、笠頂山等各登山口，嚴禁從事登山、健行等危險活動，對於仍在山上之民眾加速勸導下山，昨(24)日統計仍在北大武山檜谷山莊過夜登山客尚有11位，經勸導後於今日10時42分均已全數安全下山。

內埔警分局長莊順智呼籲，中央氣象局已對屏東發布大雨特報，山區豪雨造成土石含水量飽和，容易有鬆動坍方或樹枝折斷危險，為了安全起見，該分局由各山地分駐派出所利用轄區跑馬燈加強宣導民眾避免從事山域活動，警方在這段期間，也會隨時注意治安與道路交通狀況，遇有道路障礙立即排除並通報相關單位處置，以保障居民生命財產安全

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