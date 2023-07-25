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杜蘇芮颱風來襲　台電屏東搶修人員進駐恆春及琉球

▲杜蘇芮來襲，屏東台電全力戒備防颱 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲杜蘇芮來襲，屏東台電全力戒備防颱 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

杜蘇芮颱風來勢洶洶，恆春半島首當其衝！台電屏東區營業處饒祐禎處長表示，台電已備妥搶修人員178名，昇空車55台、吊臂車39台及大小型工程車83台等設備機具全力戒備，另預派一組工作班先行進駐即將進入暴風圈的恆春、小琉球兩地待命。

▲杜蘇芮來襲，屏東台電全力戒備防颱 。（圖／記者陳崑福翻攝）

若發生停電事故，請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線或屏東區處停電通報電話(08-7322111)。

台電屏東區營業處特別通知及呼籲再生能源設置業者應加強巡查及加固發電設備，避免災損；也提醒商家之廣告招牌加裝漏電斷路器，以免遇雨潮濕漏電，危及民眾安全。過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

台電強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先醫療機構、政府重要單位及公用事業之公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。

如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站(http://www.taipower.com.tw)於颱風期間設置「颱風停復電搶修通報查詢」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用。

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