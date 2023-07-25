　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

杜蘇芮風雨預報出爐！3個地區明晨達「颱風假」標準

▲▼氣象局針對杜蘇芮颱風發布陸上警報，下午16:15最新位置及預測出爐。（圖／氣象局）

▲氣象局針對杜蘇芮颱風發布陸上警報，下午16:15最新位置及預測出爐。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

氣象局針對杜蘇芮颱風已發布陸警，屏東、恆春半島列首波警戒區，氣象局今(25日)下午4時也公布最新風雨預報，恆春半島、蘭嶼綠島、金門陣風明天可達9到10級，可達停班停課標準，不過實際放假宣布與否，還是要以各縣市權責機關發布為準。

依天然災害停止上班及上課作業辦法規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依據氣象局今天(25日)下午4點發布最新風雨預報，恆春半島26日上午6時到中午12時陣風為9-10級；蘭嶼綠島今天(25日)晚間18時到明天(26日)凌晨0時，陣風可達9到10級，26日0時至26日12時平均風力7-8級、陣風10-11級。另金門26日6時至26日12時陣風可達9-10級。

▲▼杜蘇芮颱風7/25下午16:00風雨預測。（圖／氣象局）

▲杜蘇芮颱風7/25下午16:00風雨預測。（圖／氣象局）

此外，根據氣象局最新風雨預報，7月25日0時至7月28日24時，花蓮縣山區、台東縣山區總雨量將高達700-1000毫米；高雄市山區、屏東縣山區總雨量預測達400-700毫米；宜蘭縣山區總雨量預測也達300-500毫米。

台中市山區、南投縣山區總雨量預測可達200-400毫米；嘉義縣山區、台南市山區總雨量預測達200-350毫米。平地部分，花蓮縣、台東縣累積總雨量預測可達400-700毫米。

▲▼氣象局發布杜蘇芮颱風總雨量預測。（圖／氣象局）

▲氣象局發布杜蘇芮颱風總雨量預測。（圖／氣象局）

杜蘇芮颱風暴風圈擴大300公里，仍維持中度颱風上限，有機會升級強颱，朝西北西往呂宋島北方海面接近，暴風圈影響巴士海峽東側，颱風暴風圈明天上午將影響台灣南端陸地，恆春半島和屏東列首波陸警警戒範圍，預計今天晚上到深夜隨著颱風逐漸靠近，陸警警戒區將慢慢擴大到台東、高雄或台南。

ET快訊
快訊／南投縣宣布：明正常上班課
快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝光
女總裁信心喊話影片曝光！　11天後全倒閉
「行人站分隔島」駕駛綠燈直行罰6000！畫面超扯：怎麼開車
快訊／風雨預報出爐　3地區明晨達「颱風假」標準
直擊！牛角燒肉7分店倒閉　廠商搬貨抵債：看剩下什麼就拿什麼
快訊／小玉變了！　頂「仙氣長髮」現身
快訊／7-11開出「4張千萬發票」！　中獎明細曝光
遇溪水暴漲來不及逃　2人雙雙溺斃

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

心酸畫面曝！牛角燒肉員工失業　落寞寫求職履歷：要找工作了

不斷更新／南投縣宣布：明正常上班課　各縣市首長回應一次看

不斷更新／杜蘇芮進逼！　全台園區關閉、交通、活動異動懶人包

杜蘇芮颱風逼近　林務局公告7處國家森林遊樂區休園

「不吃早餐只吃生菜」不養生　醫：膽汁濃度上升反易膽結石

杜蘇芮風雨預報出爐！3個地區明晨達「颱風假」標準

海島人必學技能？「從小上游泳課」他卻搖頭　眾人也喊不合理

護5歲兒槓店家！媽被起底「疑是醫師娘」　網灌爆她粉專剩1.1顆星

直擊！牛角燒肉7分店倒閉...廠商搬貨抵債　無奈吐：被欠16萬

杜蘇芮來了！蚵農忙採蚵　彰化備3600沙包+110台抽水機待命

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

代墊4千！寄貨女詐騙遭識破　外送員一路猛追拿榔頭壓制

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

男公關靠口條月收百萬　1天喝8小時：感覺頭霧

「破壞力比登陸更大」杜蘇芮又轉向2條路穿台　4地區強風雨

KID探班峮峮球賽來打水仗！　結果遭水桶攻擊...QQ惹XDD

心酸畫面曝！牛角燒肉員工失業　落寞寫求職履歷：要找工作了

不斷更新／南投縣宣布：明正常上班課　各縣市首長回應一次看

不斷更新／杜蘇芮進逼！　全台園區關閉、交通、活動異動懶人包

杜蘇芮颱風逼近　林務局公告7處國家森林遊樂區休園

「不吃早餐只吃生菜」不養生　醫：膽汁濃度上升反易膽結石

杜蘇芮風雨預報出爐！3個地區明晨達「颱風假」標準

海島人必學技能？「從小上游泳課」他卻搖頭　眾人也喊不合理

護5歲兒槓店家！媽被起底「疑是醫師娘」　網灌爆她粉專剩1.1顆星

直擊！牛角燒肉7分店倒閉...廠商搬貨抵債　無奈吐：被欠16萬

杜蘇芮來了！蚵農忙採蚵　彰化備3600沙包+110台抽水機待命

悍將盼借重張進德打擊　蹲捕方面找恰當的時間

心酸畫面曝！牛角燒肉員工失業　落寞寫求職履歷：要找工作了

金門漢光霸氣登場！戰車馳騁守橋梁要道　軍迷搶拍留存戰地風采

女騎士「鑽不過」撞上右轉休旅車重摔！駕駛沒讓也有事

阿姨停紅燈好奇問「嬰兒頭毛怎麼白白？」　下秒見本尊嚇到狂道歉

熱狗怎麼做？5分鐘揭完整製作過程　網喊幻滅：再也不吃

日變態男師假裝「幫女童擦屁股」真摸下體！　強逼開門如廁　

杜蘇芮來襲！天使輪貨櫃沿岸載浮載沉　空拍記錄位置及數量

「紙箱黑老鼠」養6個月變金毛狗　家人見對比照驚：怎麼不一樣？

陳仕朋2次完封味全　葉總當年選的！點出蛻變關鍵

正妹數學老師「性感蜜桃臀曲線」 超高顏值！學生讚：天天準時上課

生活熱門新聞

杜蘇芮雨彈來了　今起風雨變天

杜蘇芮「破洞補起來了」！挑戰超級颱風　氣象局：6小時內轉強颱

杜蘇芮將達第一次巔峰　颱風假機率高縣市曝

5歲兒上下跳被阻！媽公審卻逆風：社會病了

杜蘇芮開眼！估下半天陸警　颱風假關鍵曝

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

杜蘇芮最新各國路徑一致了　風雨最劇時間曝

Live／杜蘇芮再偏　23:30海上警報

杜蘇芮增胖全台炸雨！雨最猛時間曝

她初夜被醫學系男友驚揭1隱疾　當場變健檢

別以為沒登陸就沒事！台灣位颱風「危險半圈」　6縣市要小心

杜蘇芮風雨預報出爐！3個地區明晨達「颱風假」標準

快訊／統一發票5、6月中獎號碼！

杜蘇芮颱風今恐升級強颱！最快今14：30陸警　「暴風圈明觸陸」

更多熱門

相關新聞

北市勞動局：颱風停班即停外送　違者可罰10萬元

北市勞動局：颱風停班即停外送　違者可罰10萬元

颱風杜蘇芮逼近，北北基桃將共同決定明天是否正常上班、上課，北市勞動局提醒，若宣布停班，外送平台業者應立即通知外送員停止服務，違者最高可處10萬元罰鍰。

南投縣宣布：明正常上班課！各縣市首長回應一次看

南投縣宣布：明正常上班課！各縣市首長回應一次看

杜蘇芮逼近！居家工作最怕「不上課要上班」　1招有解

杜蘇芮逼近！居家工作最怕「不上課要上班」　1招有解

視情況水門「只出不進」　4小時內未移車將拖吊開罰

視情況水門「只出不進」　4小時內未移車將拖吊開罰

杜蘇芮颱風逼近　林務局公告7處國家森林遊樂區休園

杜蘇芮颱風逼近　林務局公告7處國家森林遊樂區休園

關鍵字：

杜蘇芮颱風天氣氣象氣象局海警陸警颱風假

讀者迴響

熱門新聞

捷利國際餐飲集團驚傳倒閉

杜蘇芮雨彈來了　今起風雨變天

杜蘇芮「破洞補起來了」！挑戰超級颱風　氣象局：6小時內轉強颱

杜蘇芮將達第一次巔峰　颱風假機率高縣市曝

馮提莫罹「甲狀腺癌末期」！醫示警6前兆：很難察覺

5歲兒上下跳被阻！媽公審卻逆風：社會病了

杜蘇芮開眼！估下半天陸警　颱風假關鍵曝

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

杜蘇芮最新各國路徑一致了　風雨最劇時間曝

Live／杜蘇芮再偏　23:30海上警報

杜蘇芮增胖全台炸雨！雨最猛時間曝

法官：5億高中生是假婚偽造文書共犯

快訊／全家開出2張千萬發票

快訊／萊爾富開出1張千萬發票

散步遇見蟾蜍　獒犬嚇到軟腳找媽抱

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣
孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面