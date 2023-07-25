杜蘇芮風雨預報出爐！3個地區明晨達「颱風假」標準

▲氣象局針對杜蘇芮颱風發布陸上警報，下午16:15最新位置及預測出爐。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

氣象局針對杜蘇芮颱風已發布陸警，屏東、恆春半島列首波警戒區，氣象局今(25日)下午4時也公布最新風雨預報，恆春半島、蘭嶼綠島、金門陣風明天可達9到10級，可達停班停課標準，不過實際放假宣布與否，還是要以各縣市權責機關發布為準。

依天然災害停止上班及上課作業辦法規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

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依據氣象局今天(25日)下午4點發布最新風雨預報，恆春半島26日上午6時到中午12時陣風為9-10級；蘭嶼綠島今天(25日)晚間18時到明天(26日)凌晨0時，陣風可達9到10級，26日0時至26日12時平均風力7-8級、陣風10-11級。另金門26日6時至26日12時陣風可達9-10級。

▲杜蘇芮颱風7/25下午16:00風雨預測。（圖／氣象局）

此外，根據氣象局最新風雨預報，7月25日0時至7月28日24時，花蓮縣山區、台東縣山區總雨量將高達700-1000毫米；高雄市山區、屏東縣山區總雨量預測達400-700毫米；宜蘭縣山區總雨量預測也達300-500毫米。

台中市山區、南投縣山區總雨量預測可達200-400毫米；嘉義縣山區、台南市山區總雨量預測達200-350毫米。平地部分，花蓮縣、台東縣累積總雨量預測可達400-700毫米。

▲氣象局發布杜蘇芮颱風總雨量預測。（圖／氣象局）

杜蘇芮颱風暴風圈擴大300公里，仍維持中度颱風上限，有機會升級強颱，朝西北西往呂宋島北方海面接近，暴風圈影響巴士海峽東側，颱風暴風圈明天上午將影響台灣南端陸地，恆春半島和屏東列首波陸警警戒範圍，預計今天晚上到深夜隨著颱風逐漸靠近，陸警警戒區將慢慢擴大到台東、高雄或台南。