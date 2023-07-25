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北市視風雨情況水門「只出不進」　4小時內未移車將拖吊開罰

▲▼中颱蘇芮南台登陸，北市水利處視防汛標準公告水門關閉時間。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲中颱杜蘇芮發布陸警，北市水利處視防汛標準公告水門關閉時間。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

2023年第5號颱風杜蘇芮已從中颱趨於強勁，北市府水利處將評估水情、風雨以及防汛標準，進行疏散水門「只出不進」管制，如在宣布管制後4小時內，防汛水門內的人車必須移置，如4小時後未完成移置，將配合拖吊作業，並且由相關權責單位進行開罰。

中颱杜蘇芮強度逐漸增強，中央氣象局也在25日下午發布陸警，因應颱風外圍環流將帶來豐沛降雨量，北市政府水利處也定時監控颱風動向，依據水情、風雨以及相關防汛標準宣告進行水門關閉動作。

北市交通警察大隊指出，防汛標準達到關閉水門部分，一經公告疏散水門「只出不進」，在4小時內民眾必須前往將停放在水門內的車輛移置，否則4小時後將由拖吊車進行清除作業。

北市政府在2022年8月22日修正「本市河濱公園車輛停放禁止及限制事項，平時或颱風、超大豪雨期間違規停車之處罰原則」公告，對未自行移車之車輛，將由權責機關裁處。

根據規定，分別裁處大型車4800元、小型車2400元、機車1800元，另滯留車輛如經拖吊，車主需額外繳納移置費(大型車3000元、小型車900元及機車200元)及保管費。

北市警局交通警察大隊呼籲，各堤外停車場之車主，如有接獲相關颱風或豪大雨警報，務必儘速將車輛駛離，另可至停管處官網或掃描各堤外停車場防汛通知牌面及停車單QRcode註冊登錄防汛通知。

颱風豪雨期間將以簡訊通知「疏散門管制情形」及「禁停紅黃線路段附條件開放與恢復管制」等相關訊息，以利及早因應將車輛駛離，防止車輛淹沒受損或違規受罰。

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