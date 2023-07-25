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不斷更新／南投縣宣布：明正常上班課　各縣市首長回應一次看

▲▼杜蘇芮颱風即將升級強颱。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急 ）

▲杜蘇芮颱風今晨已達中颱上限，即將升級強颱。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著杜蘇芮颱風逐漸逼近，各個縣市首長陸續在災害應變中心召開會議，至於是否有機會放颱風假，得由縣市政府參考「風雨預測」決定。針對各個縣市究竟何時公布，明後天上班上課的情況，《ETtoday新聞雲》也整理出懶人包，讓讀者一目了然。

基隆市｜尚未宣布

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台北市｜台北市長蔣萬安宣布，目前幾個縣市討論，應該會在今天晚上8點有初步結論

新北市｜尚未宣布

桃園市｜桃園市長張善政表示，桃園停班停課得可能性不高，會與北北基同步決定；另外，桃園蔬果供應充足，價格則略漲，但仍在可控範圍內，籲請市民放心。

新竹市｜尚未宣布

新竹縣｜尚未宣布

苗栗縣｜尚未宣布

台中市｜尚未宣布

彰化縣｜尚未宣布

雲林縣｜尚未宣布

南投縣｜南投縣人事處表示，依據目前氣象局發布預報，本縣未列入警戒區域，明天照常上班、照常上課

嘉義市｜尚未宣布

嘉義縣｜尚未宣布

台南市｜尚未宣布

高雄市｜高雄市長陳其邁指出，風雨最強時段會是在周三晚上到周四整天，今晚8點半也會再召開第二次工作會議。周三白天還好，入夜以後會比較嚴重，周四部分會在明天（7月26日）做判斷，因停課都有一定SOP跟標準，會用比較謹慎的態度處理。

屏東縣｜尚未宣布

宜蘭縣｜尚未宣布

花蓮縣｜尚未宣布

台東縣｜尚未宣布

澎湖縣｜尚未宣布

連江縣｜尚未宣布

金門縣｜尚未宣布

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ET快訊
快訊／南投縣宣布：明正常上班課
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