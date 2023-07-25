北市勞動局：若颱風停班即停外送　違者可罰10萬元

▲北市勞動局表示，若宣布停止上班時，外送平台業應立即通知外送員停止外送。（示意圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

颱風杜蘇芮逼近，北北基桃將共同決定明天是否正常上班、上課，北市勞動局提醒，若宣布停班，外送平台業者應立即通知外送員停止服務，違者最高可處10萬元罰鍰。

中央氣象局今（25）天下午發布颱風杜蘇芮陸上颱風警報，台北市平地部分地區上午已出現6級瞬間陣風，明天更可能增強至8級，市府各局處嚴陣以待。

台北市勞動局透過新聞稿呼籲雇主格外加強安全措施，有外勤工作者的事業單位應限縮勞工出勤區域，並提供適當個人防護具，營造工地則應暫時拆除張掛在施工架上的帆布或廣告物，塔吊、鋼骨等易導電的場所或機具也應設置避雷設備，土方開挖或鄰近河岸的工程應做好擋土及排水工程。

勞動局提醒，外送平台業者在政府機關宣布停止上班期間，應立即通知外送員停止外送服務，否則將依違反「台北市外送平台業者管理自治條例」第5條規定，處新台幣2萬元至10萬元罰鍰。

勞動局指出，一般雇主在颱風期間同樣應重新考量淹水、強風、大雨、道路受損等外送作業風險，合理指派外勤人員，並提供必要的安全衛生防護措施。

至於颱風期間的出勤工資，勞動局說明，只要勞工工作地、居住地區或正常上下班所經過的地區有宣布停班，雇主就不能將無法出勤的勞工視為曠工、遲到或要求請假，事後也不得強迫勞工補班、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。