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杜蘇芮來了！蚵農忙採蚵　彰化備3600沙包+110台抽水機待命

▲因應杜蘇芮颱風，彰化整備完成。（圖／縣府提供 賴清美提供）

▲因應杜蘇芮颱風，彰化蚵農忙採蚵。（圖／賴清美提供）

記者唐詠絮／彰化報導

杜蘇芮颱風來勢洶洶，彰化縣長王惠美已指示相關單位做好加強防颱整備工作，相關移動式抽水機、抽水站、滯洪池等防汛資材已完成整備，也呼籲民眾應提高警覺、加強防範，做好因應準備，尤其是山區、沿海及低漥地區更是要注意，而沿海蚵農也趕在颱風來襲前，提前下海採蚵，議員賴清美也前往關切。

▲因應杜蘇芮颱風，彰化整備完成。（圖／縣府提供 賴清美提供）

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▲因應杜蘇芮颱風，彰化整備完成。（圖／縣府提供，以下同）

針對防颱防災，王惠美表示彰化已經整備完成，伸港、鹿港、芳苑、大城等臨海的鄉鎮，部分地區屬地層下陷低窪區域，每逢外海漲潮時內水便難以排出容易積淹水，必須靠抽水站以機械方式排水，除了既有的8處抽水站，今年度在芳苑鄉新街、大城鄉過湖及外五間寮排水再增設3座，避免颱風一來災害發生。

▲因應杜蘇芮颱風，彰化整備完成。（圖／縣府提供 賴清美提供）

除此之外，王惠美指出，除了縣內各區域排水、野溪、雨水下水道及滯洪池等排水設施已完成巡檢清淤，針對瓶頸段完成長度逾191公里清疏作業，並持續辦理巡查檢視及清淤疏濬維護工作；也整備3600包沙包、610片防水擋版、600顆消波塊及110台移動式抽水機，可供緊急調度使用。

另外，今天清晨，彰化伸港沿海，蚵農趕著在颱風來臨前，下海採蚵，一顆顆充滿海味肥美碩大的鮮蚵，盡收眼底、議員賴清美也前往關心蚵農，並表示，颱風前，蚵農搶收蚵仔，一斤200元雖然比去年貴一點點，今年要吃就趁現在、另外也與漁會、村長及漁民們前往會勘線西出海口淤積，農業處也承諾颱風過後會立即清除淤砂狀況。

▲因應杜蘇芮颱風，彰化整備完成。（圖／縣府提供 賴清美提供）

▲因應杜蘇芮颱風，彰化整備完成。

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