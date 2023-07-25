產官學聚一堂！永續農業綠色旅遊論壇　徐榛蔚談淨零排施政理念

▲農業委員會與君達集團舉辦之「2023永續農業 綠色旅遊」論壇於秧悅美地度假酒店登場，（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由行政院農業委員會與君達集團舉辦之「2023永續農業 綠色旅遊」論壇24日於秧悅美地度假酒店盛大登場，花蓮縣長徐榛蔚、農委會主委陳吉仲、君達集團尹純綢董事長以及國內產官學界專業人士齊聚一堂，探討氣候變遷調適與淨零策略、碳權交易、綠色旅遊等議題，各方攜手實現各項永續工作，共同創造一個環境友好、社會公正和經濟繁榮的未來。

縣長徐榛蔚表示，近年來全球極端氣候影響，森林大火、洪災等災難層出不窮，花蓮縣政府積極推動低碳永續家園、淨零碳排等永續作為，響應世界環保潮流，致力於推動綠色旅遊、節能減碳、提升生物多樣性，並將花蓮打造為台灣的有機農業首都與觀光都會，推動吃在地、用在地的環保理念，並歡迎全世界的遊客造訪花蓮大口深呼吸。

徐榛蔚提到，花蓮近年推動減碳措施獲得許多成果，以璞石閣生質能源中心為例，自去年6月底啟用至今已將近1年，已協助11家畜牧場收集處理70,689噸的畜牧廢水，產出近38萬度電販售後約有2百多萬的收益，減少畜牧廢水排入河川達7萬公噸，有效改善河川水質。

農委會主委陳吉仲表示，徐縣長帶領的縣府團隊致力推動永續農業與綠色農業獲得許多成果，也期許花蓮將畜牧業推向淨零碳排，以綠色旅遊吸引國內外消費者造訪。他也提到，君達集團尹純綢董事長致力推動永續農業，在其事業下的相關飯店和通路都有販售小農產品，為永續農業作出寶貴貢獻。

▲縣長徐榛蔚表示，花蓮致力於推動綠色旅遊、節能減碳、提升生物多樣性，打造台灣有機農業首都與觀光都會。

在主辦單位精心安排下，參加者將入住秧悦美地度假酒店，實際體驗綠色餐食、食農教育、綠色旅遊。配合本次的永續農遊研習論壇，秧悦特別舉辦為期三天的小農市集，邀請花蓮最優質的在地有機小農進駐，包括二姊米舖、917農場、上山那良、明麗農場、初音印奇、熊鷹農場、黃嘉銘農場、星月手作、美妙養蜂場、培安農場等。

▲農委會主委陳吉仲表示，期許花蓮將畜牧業推向淨零碳排，以綠色旅遊吸引國內外消費者造訪。

本次邀請政府、學術界及企業界，減碳、ESG領域、環保、蔬食推動各領域專家，從政府政策、學術理論、與企業落實、社會推廣四大角度探討農業與旅遊業的永續發展戰略。

活動第二天將由財團法人中衛發展中心前總經理蘇錦夥擔任引言人，以「行動實踐ESG，向永續發展邁進」為題，與多位產官學代表，包括農委會畜產試驗所所長黃振芳、工研院綠能環境研究所碳管理技術總監黃文輝、台灣碳業能源股份有限公司總經理楊佳璋、君達集團創辦人董事長尹純綢進行跨領域對談。期待透過研習活動建立合作平台，凝聚產官學界共識，透過專家以及台灣休閒農業經營者及生產者、政府農業機關相關人員、旅遊業從業人員的共同努力，一起開創農業與旅遊業的永續未來。

