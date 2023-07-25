金溥聰爆郭台銘曾致電主動問　「該當King？還是King Maker？」

▲國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室金溥聰。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰今（25）日接受專訪時揭露，鴻海創辦人郭台銘曾在國民黨徵召前問過他，「我到底該做King還是King maker？」；後來國民黨徵召侯友宜後，金溥聰向郭表示，他願意協助郭做King maker角色，但郭則沒再回應。

金溥聰今上今接受〈蘭萱看世界〉專訪時提到，四年前，郭台銘要參選時就有與他接觸過，而在國民黨徵召侯友宜之前，郭台銘曾致電金溥聰說，他想帶兒子來看金，要問問金浦聰，他適合當King還是King maker？金溥聰回他，現在情勢不同，侯友宜也在議會間接表態，對國民黨來說，要把不是黨員的郭找回來，困難度非常高，建議郭再靜觀一下。

不過，國民黨後來徵召侯友宜，金溥聰表示，他看到郭後來發表一篇「願意以大局為重」的文章，他看了非常感動，就寫了封信給郭，信的內容大約是，郭現在最適合出來做King maker，這樣人格高度會被大家尊敬，還可以在歷史留下美名，他願意以個人立場來幫助郭做好King maker角色，國家興亡關鍵時刻，不要以一己之私妨礙國家未來。但信寄出去後，郭則不再有回應。

金溥聰說，他在這邊還是在呼籲郭台銘，大家常講隔行如隔山，恕他直言，郭台銘對地方政治真的不太了解。他不知道旁邊的人給郭講了什麼，但在他們懂的人來看，應該就是說，郭台銘自己要想清楚，真的希望郭能三思。

