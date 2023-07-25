　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

要求全面加強軍事治理！　習近平：堅持黨對軍隊絕對領導

▲習近平以中央軍委主席身份視察部隊。（圖／翻攝解放軍報）

▲習近平要求堅持黨對軍隊絕對領導。（圖／翻攝解放軍報）

記者鄭思楠／綜合報導

中共總書記習近平24日在中共中央政治局集體學習上強調，要堅持黨對軍隊絕對領導，堅持戰鬥力這個唯一的根本的標準。他要求，全面加強軍事治理，中共中央和國家機關有關部門、地方各級黨委和政府要強化國防意識，盡好國防建設領域應盡的責任。

據《新華社》報導，在「八一建軍節」來臨之際，中共中央政治局24日下午就全面加強軍事治理進行第七次集體學習。習近平在主持學習時強調，「全面加強軍事治理是我們黨治軍理念和方式的一場深刻變革，是加快國防和軍隊現代化的戰略要求，是推進國家治理體系和治理能力現代化的重要方面。」

他要求，「要全面貫徹中共二十大精神，深入貫徹新時代強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對軍隊絕對領導，堅持戰鬥力這個唯一的根本的標準，為實現建軍一百年奮鬥目標提供有力保障。」

習近平指出，黨的十八大以來，黨中央和中央軍委在領導推進強軍事業的進程中，堅持黨對軍隊絕對領導，積極推進軍事治理探索實踐，特別是通過深化國防和軍隊改革、推進依法治軍、加強和改進軍隊戰略管理等，形成一系列全新的體制機制、法律法規、政策制度，在新時代堅持和發展了中國特色社會主義軍事制度，有力促進了國防和軍隊現代化。

他強調，世界百年未有之大變局加速演進，新一輪科技革命和軍事革命迅猛發展，解放軍建設正處在實現建軍一百年奮鬥目標的關鍵時期。要認清全面加強軍事治理的重要意義，強化使命擔當，發揚改革創新精神，加大軍事治理工作力度，以軍事治理新加強助推強軍事業新發展。

習近平指出，全面加強軍事治理是複雜系統工程，涉及國防和軍隊建設方方面面。最後，他提出，加強跨軍地治理是全面加強軍事治理的應有之義，是鞏固提高一體化國家戰略體系和能力的內在要求。中共中央和國家機關有關部門、地方各級黨委和政府要強化國防意識，加強統籌協調，盡好國防建設領域應盡的責任。軍隊要同地方搞好溝通協調，充分發揮軍事需求對國防建設的牽引作用。要持續優化體制機制，完善組織體系，健全政策制度，形成各司其職、緊密協作、規範有序的跨軍地工作格局。

ET快訊
快訊／杜蘇芮外圍環流來了！　2縣市大雨特報
快訊／丁特急發「道歉聲明」：都自己人！
快訊／今年登革熱首例死亡！　40多歲女發病5天過世
大咖歌手影射跟「Jennie一夜情」！　韓網氣炸
快訊／台中大雅惡火2勇消喪命　二審改判違建工廠負責人緩刑
快訊／兒子暴斃家中！　媽媽奄奄一息
快訊／蔡英文確診！　行程取消
牛角燒肉7門市停業　員工突丟工作！資遣費爆爭議

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

要求全面加強軍事治理！　習近平：堅持黨對軍隊絕對領導

馬上結婚了！女睡一半「遭胸口放血」亡　他闖屋藏3小時狠奪命

陸官員開會公然打瞌睡？　官方澄清：只是活動一下脖子

陸女打掃租屋處意外發現180萬元鉅款　念頭一閃：不能要

日本管制半導體設備出口　陸外交部：將堅決維護自身利益

18歲激似IU爆紅！9頭身「跨欄美少女」大逆轉奪冠　超燃比賽片曝

陸外長秦剛神隱一個月　人大常委會25日審議人事任免案或見端倪

樂隊成員演出中「當眾脫褲」遭拘留　官方通報：開罰87萬元

「新聞示意圖」本尊被搜出！　竟是網黃正妹

直擊敦煌駱駝大軍「下班潮」！排排站等紅燈　負責人親揭罷工疑雲

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

代墊4千！寄貨女詐騙遭識破　外送員一路猛追拿榔頭壓制

「破壞力比登陸更大」杜蘇芮又轉向2條路穿台　4地區強風雨

KID探班峮峮球賽來打水仗！　結果遭水桶攻擊...QQ惹XDD

營業51年遠百寶慶正式熄燈　總經理不捨率員工揮手道別

要求全面加強軍事治理！　習近平：堅持黨對軍隊絕對領導

馬上結婚了！女睡一半「遭胸口放血」亡　他闖屋藏3小時狠奪命

陸官員開會公然打瞌睡？　官方澄清：只是活動一下脖子

陸女打掃租屋處意外發現180萬元鉅款　念頭一閃：不能要

日本管制半導體設備出口　陸外交部：將堅決維護自身利益

18歲激似IU爆紅！9頭身「跨欄美少女」大逆轉奪冠　超燃比賽片曝

陸外長秦剛神隱一個月　人大常委會25日審議人事任免案或見端倪

樂隊成員演出中「當眾脫褲」遭拘留　官方通報：開罰87萬元

「新聞示意圖」本尊被搜出！　竟是網黃正妹

直擊敦煌駱駝大軍「下班潮」！排排站等紅燈　負責人親揭罷工疑雲

申請補助！房東跳腳「害損失400萬」　租屋妹怒：逃稅關我什麼事

聖馬爾定醫院停車場離奇死亡！駕駛倒掛車外無呼吸　搶救仍不治

韓人氣女星生兒30分後慘叫「肺90%都血」　老公淚：死亡邊緣拉回她

鋼鐵人與「最萌身高差」新秀簽約　扣取邱期許兩人「轉大人」

快訊／杜蘇芮進逼！2縣市大雨特報　警戒區出爐

漁民失蹤4天　遭「4.2公尺巨鱷」吞食慘死！剖肚挖出整袋屍塊

杜蘇芮來襲「交通異動懶人包」！6航班取消或延誤、8路段不排除封閉

過敏兒「10大生活考驗」看完讓人懷疑人生！網友教撇步「調整體質」天天喝超有感

金溥聰爆郭台銘曾致電主動問　「該當King？還是King Maker？」

杜蘇芮還沒來菜價先漲！　農民苦笑曝理由：都因為長毛的它

吃過蛤蠣但看過牠走嗎？　「翻筋斗式」努力爬呀爬

大陸熱門新聞

車窗有水珠　人夫竟咬定妻子外遇

新華社：前中央警衛局長王少軍已死亡

看病完回家！醫狂call：不回來妳會死

9頭身跨欄美少女大逆轉奪冠　超燃比賽片曝

「新聞示意圖」本尊被搜出！　竟是網黃正妹

生意差付不出房租！餐廳老闆把店砸爛：真的盡力了

姐幫弟找到失蹤女友驚喊：妳是不是賣淫的

馬上結婚了！獨居女睡一半遭胸口放血亡

直擊敦煌駱駝「下班潮」！罷工疑雲曝

破億超跑布加迪撞BMW　車主嗆：賠你1輛

正妹Coser搭公車被罵到臭頭！愛國大叔咆哮：滾去日本

陸女打掃租屋處　意外找到180萬元鉅款

陸詐騙新手法　群中35人有34人是騙子

他口含蟑螂四處敲詐餐廳！店員機警識破

更多熱門

相關新聞

日媒：習近平曾籲共軍做戰爭準備　假設考量台灣情勢

日媒：習近平曾籲共軍做戰爭準備　假設考量台灣情勢

日本共同社引述內部文件指出，中國國家主席習近平2020年底向解放軍喊話，在北京與西方關係緊張之際要為戰爭可能爆發做好準備，據信他這番言論是考量假設台灣出現緊急情況。

習近平主持政治局會議：經濟面臨新困難

習近平主持政治局會議：經濟面臨新困難

習近平將出席成都世大運開幕　見多國領袖

習近平將出席成都世大運開幕　見多國領袖

習近平「釣魚台5號樓」見季辛吉 52年前「中美破冰」也在這

習近平「釣魚台5號樓」見季辛吉 52年前「中美破冰」也在這

保耕地糧食！　習近平：挖掘鹽鹼地潛力

保耕地糧食！　習近平：挖掘鹽鹼地潛力

關鍵字：

習近平軍隊

讀者迴響

熱門新聞

捷利國際餐飲集團驚傳倒閉

杜蘇芮雨彈來了　今起風雨變天

杜蘇芮將達第一次巔峰　颱風假機率高縣市曝

杜蘇芮「破洞補起來了」！挑戰超級颱風　氣象局：6小時內轉強颱

杜蘇芮開眼！估下半天陸警　颱風假關鍵曝

馮提莫罹「甲狀腺癌末期」！醫示警6前兆：很難察覺

Live／杜蘇芮再偏　23:30海上警報

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

5歲兒上下跳被阻！媽公審卻逆風：社會病了

杜蘇芮增胖全台炸雨！雨最猛時間曝

杜蘇芮最新各國路徑一致了　風雨最劇時間曝

別以為沒登陸就沒事！台灣位颱風「危險半圈」　6縣市要小心

法官：5億高中生是假婚偽造文書共犯

她初夜被醫學系男友驚揭1隱疾　當場變健檢

杜蘇芮颱風今恐升級強颱！最快今14：30陸警　「暴風圈明觸陸」

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣
杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面