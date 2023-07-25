要求全面加強軍事治理！　習近平：堅持黨對軍隊絕對領導

▲習近平要求堅持黨對軍隊絕對領導。（圖／翻攝解放軍報）

記者鄭思楠／綜合報導

中共總書記習近平24日在中共中央政治局集體學習上強調，要堅持黨對軍隊絕對領導，堅持戰鬥力這個唯一的根本的標準。他要求，全面加強軍事治理，中共中央和國家機關有關部門、地方各級黨委和政府要強化國防意識，盡好國防建設領域應盡的責任。

據《新華社》報導，在「八一建軍節」來臨之際，中共中央政治局24日下午就全面加強軍事治理進行第七次集體學習。習近平在主持學習時強調，「全面加強軍事治理是我們黨治軍理念和方式的一場深刻變革，是加快國防和軍隊現代化的戰略要求，是推進國家治理體系和治理能力現代化的重要方面。」

他要求，「要全面貫徹中共二十大精神，深入貫徹新時代強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對軍隊絕對領導，堅持戰鬥力這個唯一的根本的標準，為實現建軍一百年奮鬥目標提供有力保障。」

習近平指出，黨的十八大以來，黨中央和中央軍委在領導推進強軍事業的進程中，堅持黨對軍隊絕對領導，積極推進軍事治理探索實踐，特別是通過深化國防和軍隊改革、推進依法治軍、加強和改進軍隊戰略管理等，形成一系列全新的體制機制、法律法規、政策制度，在新時代堅持和發展了中國特色社會主義軍事制度，有力促進了國防和軍隊現代化。

他強調，世界百年未有之大變局加速演進，新一輪科技革命和軍事革命迅猛發展，解放軍建設正處在實現建軍一百年奮鬥目標的關鍵時期。要認清全面加強軍事治理的重要意義，強化使命擔當，發揚改革創新精神，加大軍事治理工作力度，以軍事治理新加強助推強軍事業新發展。

習近平指出，全面加強軍事治理是複雜系統工程，涉及國防和軍隊建設方方面面。最後，他提出，加強跨軍地治理是全面加強軍事治理的應有之義，是鞏固提高一體化國家戰略體系和能力的內在要求。中共中央和國家機關有關部門、地方各級黨委和政府要強化國防意識，加強統籌協調，盡好國防建設領域應盡的責任。軍隊要同地方搞好溝通協調，充分發揮軍事需求對國防建設的牽引作用。要持續優化體制機制，完善組織體系，健全政策制度，形成各司其職、緊密協作、規範有序的跨軍地工作格局。