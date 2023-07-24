正妹Coser搭公車被罵到臭頭！「愛國大叔」氣炸咆哮：滾去日本

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇揚州一女生近日身著Cosplay服裝乘公車，不料遭一愛國男乘客怒罵「有父母生沒父母養」。 7月24日，一知情人回應，事情的起因，是男子認為該女生穿的衣服像日式服裝，並讓女孩「滾去日本」。

據《極目新聞》報導，影片顯示，公車上一名坐在座位上，戴帽的白衣男子，與站在車廂中部一名穿Cosplay服裝的女生發生口角爭執。該男子起身對女生怒罵道，「有父母生沒有父母養，沒有父母教。」

隨後，該女生回嗆，「我媽誇我好看呢。」隨後，上述男子繼續言語辱罵該女生，並稱他就要罵，「看看穿的這是什麼衣服，穿出來就是讓人罵。」

影片中，公車LED屏顯示「下一站：石塔寺」，該影片於7月23日下午發布在短影音平台上。

▲事發現場畫面。（圖／翻攝自極目新聞）

7月24日上午，影片發布者稱，這段影片是其朋友23日在江蘇揚州的公車上拍攝的。事情的起因，是白衣男子認為該女生穿的衣服像日式服裝，於是開口怒罵，讓女孩滾去日本，「並不是像網上所說的因衣著暴露被罵。」

該發布者還稱，影片中這名女生，穿的是一個遊戲人物的Cosplay服裝。 23日當天，揚州當地舉辦了一場漫展。據悉，揚州動漫遊戲數娛博覽會×世星次元文化於7月22日至23日在揚州國際展覽中心舉行。地圖軟體顯示，石塔寺站至揚州國際展覽中心，乘公車約20分鐘車程。

揚州公交集團客服人員回應，他們暫時沒有收到乘客及駕駛員對此事的反映，公司對乘客著裝沒有要求，可以穿Cosplay服裝乘車。