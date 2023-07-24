　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

正妹Coser搭公車被罵到臭頭！「愛國大叔」氣炸咆哮：滾去日本

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇揚州一女生近日身著Cosplay服裝乘公車，不料遭一愛國男乘客怒罵「有父母生沒父母養」。 7月24日，一知情人回應，事情的起因，是男子認為該女生穿的衣服像日式服裝，並讓女孩「滾去日本」。

據《極目新聞》報導，影片顯示，公車上一名坐在座位上，戴帽的白衣男子，與站在車廂中部一名穿Cosplay服裝的女生發生口角爭執。該男子起身對女生怒罵道，「有父母生沒有父母養，沒有父母教。」

隨後，該女生回嗆，「我媽誇我好看呢。」隨後，上述男子繼續言語辱罵該女生，並稱他就要罵，「看看穿的這是什麼衣服，穿出來就是讓人罵。」

影片中，公車LED屏顯示「下一站：石塔寺」，該影片於7月23日下午發布在短影音平台上。

▲▼女生穿cos服乘公交遭男子怒罵。（圖／翻攝自極目新聞）

▲事發現場畫面。（圖／翻攝自極目新聞）

7月24日上午，影片發布者稱，這段影片是其朋友23日在江蘇揚州的公車上拍攝的。事情的起因，是白衣男子認為該女生穿的衣服像日式服裝，於是開口怒罵，讓女孩滾去日本，「並不是像網上所說的因衣著暴露被罵。」

該發布者還稱，影片中這名女生，穿的是一個遊戲人物的Cosplay服裝。 23日當天，揚州當地舉辦了一場漫展。據悉，揚州動漫遊戲數娛博覽會×世星次元文化於7月22日至23日在揚州國際展覽中心舉行。地圖軟體顯示，石塔寺站至揚州國際展覽中心，乘公車約20分鐘車程。

揚州公交集團客服人員回應，他們暫時沒有收到乘客及駕駛員對此事的反映，公司對乘客著裝沒有要求，可以穿Cosplay服裝乘車。

ET快訊
快訊／官兵手被炸爛　蔡英文下令了！
看到炸彈掉出來！救護人員「我怕得要死」　衝軍營救斷手阿兵哥
快訊／20:30發布海警！　杜蘇芮「繼續長胖」
快訊／北北基桃一起發布颱風假？　蔣萬安回應了
快訊／疑120迫砲爆炸！　六軍團2人傷重
快訊／彈藥庫爆炸「傷兵增至9人」　軍方說明了！
快訊／7傷者身分曝光！　上士、中士手炸爛躺彈藥堆
快訊／爆炸現場曝光！　地上滿是砲彈
快訊／漢光第1天就出事　7人送醫！2人手炸爛血肉模糊
快訊／彈藥庫爆炸！官兵手炸斷　恐怖傷勢曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

正妹Coser搭公車被罵到臭頭！「愛國大叔」氣炸咆哮：滾去日本

陸乳業15年來最艱難時刻　消費者需求大減「虧損面破60%」

陸事故通報強調「領導到場指揮」　胡錫進：只會適得其反

女童遭2男孩「彈弓射眼」失明　警方不予立案：未達刑責年齡

他「口含蟑螂」四處敲詐餐廳！店員機警識破　警搜出身上大量蟲屍

陸官員坦承：民企投資信心未恢復　需求不足影響大

陸副外長馬朝旭見安理會事務研討班代表　秦剛繼續神隱

無法付出500萬贖金　妻偽裝客戶「幫丈夫做詐騙」

陸預測：杜蘇芮28日登陸福建沿海　途中可能擦過、登陸台灣西南部

樓頂亂堆「珍珠岩」導致崩塌！齊齊哈爾體育館事故共造成11死

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

50歲母胎單身男暈船「美雅」　45萬定存當結婚基金險挨詐

台南扶轎男摔倒流血昏迷　虎爺上前祈福他悠悠轉醒

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

固執柴散步突咬路邊衛生紙　眼神堅定不聽勸：偶要帶走

破億超跑「布加迪」插隊撞BMW　車主嗆：賠你1輛、但給我小心一點

正妹Coser搭公車被罵到臭頭！「愛國大叔」氣炸咆哮：滾去日本

陸乳業15年來最艱難時刻　消費者需求大減「虧損面破60%」

陸事故通報強調「領導到場指揮」　胡錫進：只會適得其反

女童遭2男孩「彈弓射眼」失明　警方不予立案：未達刑責年齡

他「口含蟑螂」四處敲詐餐廳！店員機警識破　警搜出身上大量蟲屍

陸官員坦承：民企投資信心未恢復　需求不足影響大

陸副外長馬朝旭見安理會事務研討班代表　秦剛繼續神隱

無法付出500萬贖金　妻偽裝客戶「幫丈夫做詐騙」

陸預測：杜蘇芮28日登陸福建沿海　途中可能擦過、登陸台灣西南部

樓頂亂堆「珍珠岩」導致崩塌！齊齊哈爾體育館事故共造成11死

漢光意外官兵手被炸爛　蔡英文指示全力協助救治事宜

張蘭又曬家人合照！　「直播險曝光正臉」1句話挨轟：當賺錢工具

2023桃園觀音蓮花季熱情綻放中！陽光下賞蓮配碗清涼蓮子剉冰正好

「台灣蝶王」王冠閎明出戰世錦賽200蝶　力拚16強備戰世大運

愛爾麗捐贈泰武鄉幸福巴士　打造友善無礙生活

老車也有哨兵模式！Mio「首款4G聯網行車記錄器」即時監控超安心

天使輪貨櫃海上漂流　最高檢指示雄檢追查是否涉刑責

來真的！推特Logo換新「推文也有新名稱」　馬斯克愛X成痴歷史曝

高鐵苗栗站至白沙屯拱天宮小黃共乘　車資單程500元乘客均攤

咖啡給錯！客人過7小時「帶空杯」要補償　他傻眼：現在的人怎麼了

隔2CM摸頭！柴犬傻等手降落 呆萌微笑融化49萬人：好可愛

大陸熱門新聞

看病完回家！醫狂call：不回來妳會死

破億超跑布加迪撞BMW　車主嗆：賠你1輛

陸預測：杜蘇芮28日登陸福建沿海

他發現老婆、孩子變鄰居的！真相傻眼

男童溺水5次「救生員救5次」　網怒：家長不見了

他口含蟑螂四處敲詐餐廳！店員機警識破

陸體育館樓頂亂放「珍珠岩」崩塌共11死

姐幫弟找到失蹤女友驚喊：妳是不是賣淫的

打工回老家發現被頂替！妻子、孩子都變鄰居的

陸嫩妹「愛上大25歲」銀行總經理！正宮1招她崩潰求饒

陸青年流行「養芒果核」　強調是精神寄託

兒沙灘製「竹籤陷阱」　媽炫耀：惡作劇

牛奶沒人買　陸酪農被迫「殺牛止虧」

3女灌醉帥同事帶走性侵！真相逆轉

更多熱門

相關新聞

日圓轉強　渡邊太太擁戴南非幣等4款外幣

日圓轉強　渡邊太太擁戴南非幣等4款外幣

儘管今年貨幣政策轉變的風險不斷上升，但《彭博社》報導，日本東京外匯市場現貨交易中占主導地位的日本散戶投資者仍增加了對波動性貨幣的押注。

日本外務省宣傳影片：核廢水「排海」很安全

日本外務省宣傳影片：核廢水「排海」很安全

黃偉哲請日本弘前市學童吃芒果

黃偉哲請日本弘前市學童吃芒果

日室外機放地上！他：台灣不這樣裝？

日室外機放地上！他：台灣不這樣裝？

獨／台旅客目擊大阪電車砍人　4警壓制畫面曝

獨／台旅客目擊大阪電車砍人　4警壓制畫面曝

關鍵字：

揚州辱華Coser日本

讀者迴響

熱門新聞

更有希望放颱風假！颱風最新路徑曝

杜蘇芮恐下到發紫　最新各國都估不登陸了

亞歷媽再遭毀滅爆料！「設局出征一票網紅」

杜蘇芮長大估明陸警　颱風假機率高縣市曝

亞歷媽認了說謊！「6年前賜死愛犬」還發文

颱風路徑又變了！最快今20:00發海警

何潤東夫妻結束16年異地生活！妻生活不能自理

輔大陳若儀2.0　她遊日做3事慘遭放生

杜蘇芮路徑南修　他嘆「北部颱風假掰了」

快訊／祥豐軍營彈藥庫爆炸！官兵恐怖傷勢曝光

杜蘇芮侵襲機率100%　風雨最劇時間曝

杜蘇芮轉向「破壞力比登陸更大」

看病完回家！醫狂call：不回來妳會死

不是黑長直！他看到「這髮型」秒心動　一票點頭

杜蘇芮變中颱！路徑西修撲台風雨時程

更多

最夯影音

更多
黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑
蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面