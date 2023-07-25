賴清德38％支持度碰天花板？　綠黨團：民調加溫中、目標過半

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024總統選戰白熱化，而民進黨參選人賴清德民調始終維持36~38％不等，外界解讀支持度已到天花板，對此，民進黨團25日回應，現在看起來民調穩定領先，期待可以持續加溫，目標就是過半，「距離大選還有五六個月，至於大家比較在乎有沒有藍白合可能性，以民進黨立場比較難確認。」

對於近期賴清德民調數據，民進黨團書記長莊瑞雄表示，現在看起來穩定領先，期待可以持續加溫，賴的人格特質、理念跟價值都跟民眾解釋得非常清楚，也接受高度檢驗，國民黨現在亂貼標籤，過去國民黨黑金貪腐橫行，可能有很多原因，但民眾對國民黨的貪腐是既成印象。

對於韓國瑜日前喊出要下架貪腐政府，莊瑞雄直言，蔡政府執政7年多期間，民眾對我們有更高的檢驗，但也沒看到有中央政務官因貪污罪起訴，民眾對清廉的要求，這是民進黨持續要努力的，賴清德民調穩定領先，支持者不會滿意的，要持續加溫、突破，目標就是過半，上次蔡英文57％，期待賴清德也能突破。

民進黨團幹事長劉世芳表示，支持度應該還是穩定、可以繼續往上，是不是三個候選人民調都到天花板？沒有這麼容易，距離大選還有五六個月，大家比較在乎有沒有藍白合可能性。

對於選情，劉世芳分析，各方民調來看，綠營支持者黏著度非常高，除正副總統選舉外，還有立法委員選舉，希望總統勝選、國會過半，擴大選票支持基礎，國會議員是單一選區，必須要絕對多數，能夠互相帶動選票非常重要。

劉世芳表示，至於藍白會不會合或是有無黨籍出現，民進黨立場比較難確認，因為這是單獨一兩人決定的，選舉過程繼續端出牛肉，持續戒慎恐懼、爭取更多選民支持。

