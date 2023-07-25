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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘指「票投老虎、愛台灣」　他點郭董參選3好處：泛藍火力展示

▲▼郭台銘拜訪台北農產運銷。（圖／記者黃克翔攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘近日動作頻頻，發文嗆「真正民意永遠大於黨意」，還用「老虎」、「愛心」4個表情符號象徵「票投郭董、真愛中華」。民進黨立委林俊憲24日分析，郭董參選對國民黨有三大好處：讓侯擺脫墊底、拉柯的票、擴大泛藍選票，郭、侯合計就是泛藍極大化的火力展示，分身戰法贏不了這屆，卻是四年後的能量，「朱主席還看不出郭董是你們的救星嗎！」

國民黨23日全代會上通過提名侯友宜，郭台銘則選在同天透過臉書表示，大家都很關心他接下來的動向，這次的總統大選對台灣未來發展至關重要，面對當前國家發展危機，及人民生活困境，執政的民進黨卻束手無策，所以一定要再次政黨輪替，「我看得愈多，心念愈是堅定，台灣人民需要改變，改變帶給人民希望，我就是要扮演帶來希望也帶來改變的角色」，更提到孟子說「雖千萬人吾往矣」，他一定不會讓大家失望，並在自己臉書貼文下留下4個表情符號，分別是投票、老虎、愛心、中華民國國旗。

對於侯友宜正式獲得提名後，郭台銘仍動作頻頻，林俊憲表示，國民黨的全代會終於落幕，雖然出現「強制擁抱」的插曲，不過氣氛大致融洽，侯韓的心結似乎消了一大半。但是，場內看似和諧，場外卻暗潮洶湧。

林俊憲直言，郭台銘全代會當天發的四個表情符號到底是什麼意思呢？朱主席或許還沒看懂，還在「指虎為馬」，但郭董是要來拯救你們國民黨的！

林俊憲指出，金溥聰加入團隊代表這次選戰國民黨只剩一個目標：守住老二地位，這個目標有很多達成方法，端看怎麼解讀。在接下來幾個月的民調趨勢中，侯友宜很可能仍然擺脫不了老三，但他可以不是最後一名，兩者的政治效應還是有很大區別，那麼如何讓老三不吊車尾？當然是加入老四。

林俊憲直言，金小刀如此深謀遠慮，他一定知道郭董參選對國民黨有三大好處：直接讓侯友宜擺脫吊車尾、拉走柯文哲的票以及擴大「泛藍得票」的定義。

林俊憲表示，即使仍不足以讓侯友宜變第二名，只要郭董幫國民黨立委站台，選後增強互動甚至重新入黨，就可以解讀為泛藍派出兩個候選人，郭侯合計大於柯，老二的位置不就穩了嗎？

林俊憲指出，郭董能獲得侯友宜得不到的票，兩者合計就是泛藍極大化的火力展示，分身戰法贏不了這屆，卻是四年後的能量，比起老三這是更好的結局。所以國民黨的聰明人看郭董是救星，一定要把他逼出來選，反應比較遲鈍的還在「指虎為馬」，這謀略實在不行啊！

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