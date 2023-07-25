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台灣民意基金會：藍綠白感情溫度低於50「不成器」　選民無奈做選擇

▲▼台灣民意基金會7月份民調結果。（圖／台灣民意基金會）

▲台灣民意基金會7月份民調結果。（圖／台灣民意基金會，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民意基金會今（25日）公布「政黨感情、候選人特質與2024台灣總統選舉」最新民調，在政黨支持度方面，32％民主進步黨，23％中國國民黨，17.3％台灣民眾黨，1.8％時代力量，1.9％台灣基進，兩大黨支持度上揚，小黨支持度萎縮。值得注意的是，在平均感情溫度方面，藍綠白三黨都低於無感的50度以下，代表民眾可能會在3個「不成器」的選項中做無奈的抉擇。

本次民調針對各政黨支持度進行調查，結果發現：32％民主進步黨，23％中國國民黨，17.3％台灣民眾黨，1.8％時代力量，1.9％台灣基進，0.8％其他政黨合計，22.5％沒特別支持哪一個政黨，0.7％不知道、拒答。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，與上個月相比，民進黨上揚7.4個百分點，國民黨上揚2.6個百分點，民眾黨下滑4.9個百分點，時代力量下滑5.4個百分點，台灣基進下滑4.4個百分點。中性選民增加5個百分點，兩大黨支持度雙雙上揚，小黨支持度明顯萎縮，顯示現階段台灣政黨支持傾向較不穩定，具有比平常更高的揮發性。

此外，本次民調特別調查國人對民進黨、國民黨、民眾黨的感情溫度，結果顯示，民進黨方面，39.4％對民進黨的感情溫度是51度以上，22.6％沒有感覺，32.1％的感覺是49度以下。游盈隆說明，好感比反感多7個百分點，台灣人對民進黨的感情平均溫度是49.5度，顯示民進黨此刻仍未走出民意的冷宮，49.5度代表的是選民一種冷的、嫌惡的感覺，是一種負面的、否定的態度，做為今日台灣執政黨，台灣人對民進黨有這樣的感覺，代表的是一種嚴重的警訊。

游盈隆補充，和2023年1月調查結果相比，人民對民進黨的平均感情溫度上升2.89度，但還是低於無感的50度，表示社會雖對民進黨的溫度稍有回升，但還沒回到正面的、肯定的狀態；從長期趨勢看，台灣人此刻對民進黨感情溫度陷入類似2018年慘況，創下4年來新低狀態，何時能回到50度以上水平，顯然需要相當大的努力，未來3個月是重要觀察期。

國民黨方面，民調顯示，26.4％對國民黨的感情溫度是51度以上，34.6％沒有感覺，32.4％的感覺是49度以下，從平均溫度看，台灣人對中國國民黨的平均感情溫度是46.59度。游盈隆表示，國民黨仍處於被選民打入冷宮的狀態，感情溫度低於50度，代表的是一種冷的、嫌惡的感覺，整體而言，是一種負面、否定、討厭的態度，這是任何積極爭取民意支持，有意重返執政的政黨急欲擺脫的狀況。

游盈隆說明，和2023年1月相比，國人對國民黨的平均感情溫度略降1.51度，還是處於負面的、嫌惡的狀態，可能和最近幾個月國民黨內亂和整體表現有關，更具體一點說，26.4％對國民黨有好感，比半年前增加0.1個百分點，但32.4％對國民黨有反感，上升6.4個百分點，若換算成實際人口數，對國民黨反感的人增加120萬人以上，是一個顯著的擴大。

民眾黨方面，結果顯示，31.5％對民眾黨的感情溫度是51度以上，33.7％沒有感覺，26.1％的感覺是49度以下，台灣人對民眾黨的平均感情溫度是49.06度，低於50度，游盈隆說，這是任何力爭上游政黨都不想見到的狀況，不過，和2021年9月相比，國人對民眾黨的平均感情溫度略升1.78度，代表31.5％對民眾黨有好感，比22個月前增加2.6個百分點，26.1％對民眾黨有反感，完全沒改變，33.7％無感，下降4.4個百分點，整體來講，過去兩年來，選民對民眾黨的感覺變好了一點，但顯得相當緩慢。

游盈隆說明，台灣人對3個主要政黨的感覺雖有差別，但都在無感的50度以下，此刻台灣人對3個主要政黨的感覺都是負面的、失望的、討厭的，其中雖然有程度的不同，這無疑是台灣民主政治的嚴重警訊，也是台灣政黨政治失能、失靈、較低潮、較乏善可陳的時刻，當2024台灣總統與立委大選已經開打，這項發現暗示，台灣選民很可能將在3個「不成器」的選項中做無奈的抉擇。

本次調查由台灣民意基金會負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2023年7月17至18日兩天，對象以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-framerandomsampling)，市話佔70％，手機佔30％。有效樣本1088人，市話763人，手機325人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.97個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

▲▼台灣民意基金會7月份民調結果。（圖／台灣民意基金會）

▲▼台灣民意基金會7月份民調結果。（圖／台灣民意基金會）

▲▼台灣民意基金會7月份民調結果。（圖／台灣民意基金會）

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