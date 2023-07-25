2024大選誰有帝王命？　命理師曝生肖排行

記者黃翊婷／綜合報導

2024總統大選火熱開打，民進黨參選人賴清德、國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲的動向都受到外界關注，鴻海創辦人郭台銘近期也動作頻頻。清水孟國際命理小孟老師日前在臉書發文分析「最有帝王命的生肖」，並點名兔、龍、馬、虎、豬都很有皇帝命；若套用此排名，有意角逐2024大選的4人中，只有侯友宜屬雞沒有上榜。

▲侯友宜的生肖屬雞。（資料照／記者屠惠剛攝）

小孟老師23日在臉書分享「中國最有帝王命的生肖」排行，依序為兔、龍、馬、虎、豬、牛、猴、羊、狗、雞、蛇、鼠，其中兔、龍、馬、虎、豬都很有皇帝命，許多企業家都是這5種生肖，屬兔勇奪第一名是因為兔子能跳躍思考，腦筋靈活且身段柔軟，能夠以退為進，也能懂得進退，有狡兔三窟的意謂。

在中國最有帝王命的生肖排名：

第一名屬兔33位皇帝。

第二名屬龍29位皇帝。

第三名屬馬29位皇帝。

第四名屬虎26位皇帝。

第五名屬豬24位皇帝。

第六名屬牛23位皇帝。

第七名屬猴23位皇帝。

第八名屬羊22位皇帝。

第九名屬狗20位皇帝。

第十名屬雞20位皇帝。

第十一名屬蛇20位皇帝。

第十二名屬鼠20位皇帝。

▲賴清德的生肖屬豬。（資料照／記者屠惠剛攝）

小孟老師接著說明，屬龍排行第二名，是因為過去帝王喜歡將皇位傳給屬龍的孩子，加上龍子得寵，比較會說話，也能冷靜處理外部事宜；屬馬排行第三名，因為屬馬的人很會打仗，敢衝、敢怒、敢恨，不怕任何挑戰，會堅持到底，執行力很高，且不容許以下犯上，因此大多都是靠著爭鬥與誠信成功。

▲柯文哲的生肖也屬豬。（資料照／記者湯興漢攝）

小孟老師提到，屬虎排行第四名，屬虎的人凶猛又愛面子，凡事都要做到最完美，也懂得抓住機會，很會布局和抓出手時機，所以容易當上帝王；屬豬排行第五名，屬豬的人善於偽裝，時機到了才會勇往直前，而且為人比較清廉，可以獲得臣民喜愛，也懂得接地氣，因此能夠靠著自己的說服力上位。

▲郭台銘的生肖屬虎。（資料照／記者李毓康攝）

小孟老師還在文中列舉中國領導人的生肖，例如鄧小平屬龍、江澤民屬虎、胡錦濤屬馬、習近平屬蛇、毛澤東屬蛇，我國總統則有蔣中正屬豬、嚴家淦屬蛇、蔣經國屬狗、李登輝屬狗、馬英九屬虎、陳水扁屬虎、蔡英文屬猴。

若套用小孟老師此文來看，有意角逐2024總統大位的4人，賴清德、柯文哲都屬豬，郭台銘屬虎，生肖排行都落在前5名，僅侯友宜屬雞排在第10名，未進入熱門榜單。不過，這只是民俗說法，僅供參考，網友們看完也紛紛留言表示，「原來如此，不過，不放棄夢想。」

※民俗說法僅供參考。