台灣民意基金會：賴清德36.4％愜意領先、柯文哲27.8％、侯友宜20.2％

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民意基金會今（25日）公布「政黨感情、候選人特質與2024台灣總統選舉」最新民調，結果顯示民進黨總統參選人賴清德獲得36.4％支持度，個人特質以維護台灣主權最受肯定，民眾黨總統參選人柯文哲27.8％居次，民眾肯定他有親和力，國民黨總統參選人侯友宜20.2％敬陪末座，個人特質以處理好兩岸關係表現最好。

本次民調結果顯示，當被詢問「民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人競爭，您傾向支持誰？」結果發現，36.4％民眾選擇賴清德，27.8％柯文哲，20.2％侯友宜，9.4％尚未能決定，6.2％沒意見、不知道、拒答；和上個月相比，賴侯柯三人競爭態勢沒有大的變化，賴清德略減0.1個百分點，柯文哲下滑1.3個百分點，侯友宜略減0.2個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，賴清德過去8個月支持度有明顯起伏，最低是二月27.7％，最高是六月36.5％，自三月以來，已逐漸處於穩定領先狀態，與柯文哲相差8.6個百分點，是一個相當愜意的領先；侯友宜支持度大起大落，最高是去年12月38.7％，最低是現在20.2％，如何超柯趕賴，早日脫離「穩輸情境」(Nowinsituation)，是一個極艱困的任務；柯文哲近3個月異軍突起，除了靠個人獨特風格和條件外，也受惠於國民黨內亂和侯友宜聲勢幾近崩盤，當藍白競爭白熱化，柯文哲必將面對一個新的挑戰，未來究竟能再維持多久老二的地位？或有能耐另創高峰？

此外，此次民調也針對賴清德、柯文哲、侯友宜3人個人特色進行調查，結果顯示，32.3％民眾認為賴清德「比較親近一般百姓，比較有親切感」，31.1％選擇柯文哲，17.3％選擇侯友宜；治理國家能力方面，38.3％認為賴清德「治理國家能力比較好」，23.4％柯文哲，16.9％侯友宜。游盈隆說明，這項發現傳達了一個重要的訊息：選民對3位總統候選人治國能力的高下，心中已經有一把尺。

對於兩岸關係，28.4％民眾選擇賴清德「較有能力處理好兩岸關係」，25.3％柯文哲，22.3％侯友宜，賴清德獲得較多數選民肯定，柯文哲居次，侯友宜敬陪末座，但相互間差距最大不超過六個百分點；維護台灣主權方面，43.4％民眾認為賴清德「較有心維護（確保）台灣主權」，19％柯文哲，16％侯友宜；提升國際地位方面，39.5％選擇賴清德「較有能力提升台灣國際地位」，25.5％柯文哲，15.1％侯友宜。

最後，當被詢問「這三個人當中，您覺得，誰當選會讓您最安心？」民調結果顯示，34.6％民眾選擇賴清德，22.8％柯文哲，20.9％侯友宜，3.2％都一樣安心，10.3％都一樣不安心，5.5％沒意見，2.8％不知道、拒答。

針對各項特質比較，游盈隆表示，賴清德在每一項特質比較都居第一，柯文哲都居第二，侯友宜都敬陪末座。選民肯定賴清德特質的高低順序分別是：有心維護（確保）台灣主權43.4％；提升台灣國際地位39.5％；治國能力38.3％；最讓人安心34.6％；有親和力32.3％；處理好兩岸關係28.4％。

對於柯文哲，依選民肯定的高低順序是：有親和力31.1％；提升台灣國際地位25.5％；處理好兩岸關係25.3％；治國能力23.4％；最讓人安心22.8％；有心維護台灣主權19％。對於侯友宜，依選民肯定的高低順序是：處理好兩岸關係22.3％；最令人安心20.9％；有親和力17.3％；治國能力16.9％；有心維護台灣主權16％；提升台灣國際地位15.1％。

游盈隆表示，總體而言，選民對賴清德主權立場、外交事務和治國能力較有信心，但暗示他在讓人安心、親和力及處理兩岸關係方面還有不小的努力空間，對柯文哲和侯友宜而言，這些發現意味柯侯兩人想超越賴清德，必須短時間內在每一個方面都有很大的提升，這幾乎是一個不可能的任務。

本次調查由台灣民意基金會負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2023年7月17至18日兩天，對象以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-framerandomsampling)，市話佔70％，手機佔30％。有效樣本1088人，市話763人，手機325人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.97個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

▼台灣民意基金會民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）