好糾結！網議6星座「有選擇障礙」　第1名認了：吃什麼能想1小時

▲有些星座常常陷入選擇障礙，無論是日常決策或感情狀態都是。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

有些人做起事來快狠準，相當果斷；反觀也有些人連「這餐要吃什麼」都能猶豫半天，最後仍做不出決定，而這些患有選擇障礙的人，大多是擔心做錯決定，才讓自已陷入糾結。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近6個月相關話題的網路聲量，盤點網友熱議的「選擇障礙星座」Top6。

針對近半年有關「選擇障礙星座」的話題討論，發現「天秤座」被認為是選擇障礙症的代表，位居第1名。有網友表示，他們凡事都想要權衡利弊、平衡一切事物，以至於在做決定時，總是需花大把時間，有時還會因無法抉擇而不斷拖延，加上太過在意他人想法，最後甚至會做出不利於自己的選擇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友熱議患有「選擇障礙症」的6大星座排行。（圖／公關提供）

有身為天秤座的網友認了，「天秤光吃什麼，都可以想超過1個小時」、「天秤座有選擇障礙，對方決定比較快」，說明自己與他人交往時，吃喝玩樂的行程幾乎都交由另一半決定，會更加直接有效率。

第2名上榜的則是天真浪漫又隨和的「雙魚座」，不僅容易信任別人，想法也經常被影響，並具有強烈的依賴心，造就他們大多時候都處於隨波逐流狀態。網友紛紛留言，「雙魚座是那種慢半拍、磨磨唧唧的性格，做什麼事常常猶豫不決」、「總是想多於做，有點優柔寡斷，做事容易緊張」，對於雙魚座舉棋不定的行為相當有感。

▲天秤座認了自己光要吃什麼，都會好糾結、難以做出選擇。（示意圖／取自Pixabay）

喜歡嘗試新事物及尋求刺激的「雙子座」則是第3名，各種選擇與機會都能吸引他們，因此難以確定哪個最好，導致內心不安、猶豫而做不出決定。此外，有人提到雙子座在愛情裡，即使產生「很喜歡很想念」的感覺，也會因擔心還不夠清楚自己的心意而陷入一種憋著的狀態，在腦袋還沒整理好前，要他們行動很困難，認為這種自我糾結的情況會讓心儀對象誤會，恐就此錯過戀愛機會。

接著上榜的則是聰明伶俐、性格非黑即白的「牡羊座」，一談起戀愛就會迷失自我，吸引大批網友認同地說，「當牡羊喜歡你時，他會開始變得優柔寡斷」，點出戀愛前後感覺是不同人格，是特別的存在。「處女座」則是對於是非對錯十分執著與在意、容易鑽牛角尖，所以當他們遇到沒把握，或擔心考慮不夠周延的重大決定時，就會四處詢問他人意見，深怕做錯選擇而反覆糾結、無法勇敢抉擇。

至於注重家庭與人際關係的「巨蟹座」，總希望行事能滿足他人的感受與需要，不想傷害或讓別人失望，就會考慮各種方案和結果，難以做出決定。而在感情方面同樣也不夠果斷，有人就指出，「巨蟹念舊、重感情，在感情裡面拖拖拉拉」，認為他們常會想起前任的好，處理感情時常拖泥帶水，很難專注對待現任，然而又不想背負愧疚感，就這樣兩邊關係都拖著。