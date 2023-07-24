黃國昌透天厝遭認定「侵占國有地」！鄰居也遭殃…9建物限改排拆

▲前立委黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

前立委黃國昌汐止的透天厝侵占國有土地案。國產署已行文新北市政府，黃國昌鄰居違建也將面臨拆屋還地。地政局表示，附近一整排共9棟建物違建將限期改善後列入排拆程序。

財政部國有財產署日前表示，黃國昌的建物坐落基地裡面，有使用國產署經管的2筆國有土地、合計面積約79平方公尺，後續會按照「國有非公用不動產被占用處理要點」規定通案處理。

黃國昌日前表示，蓋了32年的老家，國產署對媒體說占用國有地，他作為一個法律人，依法該怎麼處理，就怎麼處理，正面積極面對，不會迴避。

▲張錦豪指控黃國昌違建。（圖／翻攝自Facebook／新北市議員張錦豪）

新北市政府今天表示，已接到國產署針對土地違法查照案的公文，公文指出，經會同新北市汐止地政事務所至現場測量結果，確認現場門牌167至183號建物使用土地屬無權占用。

根據國產署公文要求，國有土地編定為山坡地保育區暫未編定，地上物使用請市府依法秉權責卓處；至於門牌167至183號建物違建，也要求市府違章建築拆除大隊依權責卓處。

新北市地政局表示，收到國產署來函後已請國產署補正資料後，移請農業局確認遭占用的山坡地保育區暫未編定用地是否違反林業使用，確認後，將發文給占用民眾，限期1個月內改善，如屆期未改善，將依區域計畫法裁處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

地政局表示，經清查統計，國產署所提供被占用且有違規使用疑慮的共2筆土地，以及使用人清冊，土地上共有9棟建物、19名使用人。違建的部分若限期未改善，就列入排拆程序。