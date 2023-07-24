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【廣編】2023誠品理想文具展精彩登場！台灣品牌「利百代」首度參展

▲▼利百代,誠品理想文具展,印台,側背包,零錢包,文創,鉛筆,環保。（圖／業者提供）

▲來自台灣企業品牌的「利百代」文具，首次參加2023年的誠品理想文具展，產品大放異彩。

圖、文／利百代提供

你是一個文具迷嗎？喜愛收集獨特設計的文具，讓書寫成為一種享受？那麼，2023年的誠品理想文具展絕對是你不可錯過的年度盛事！來自各地的文具設計師和愛好者齊聚一堂，帶來令人驚喜的文具寶藏，讓我們一起探索這個充滿創意的文具世界吧！

在這個文具盛宴中，來自台灣企業品牌的「利百代」文具產品首次參展便大放異彩。首先，讓我們一起來認識這些充滿回憶又好看實用的文具好物！

印台側背包 - 手寫的隨身攜帶者

印台側背包不僅是個令人回味無窮的印台背包，更是一個隱藏的手寫寶盒！當你背上此童趣包並打開，你可以將各式各樣的文具好物藏於此，從彩色筆、可愛的貼紙，到方便攜帶的小筆記本，都可以將它收納其中。無論是工作、旅行還是創作靈感一來，這個側背包絕對是你的最佳夥伴！

印台零錢包 - 輕巧又時尚

對於愛好旅行的你，找零錢總是一件麻煩事？那麼，印台零錢包絕對是你的救星！它不僅輕巧易攜帶，設計還帶著傳統與新奇，內部新增了小小的隱藏式內籤夾層，方便你隨時將你的創作標記紙張收納其中。不再為找不到紙張而苦惱，印台零錢包讓你的創意無處不在！

小天使福袋 - 台灣文具迷的福音

這個可愛的小天使絕對是台灣所有人的回憶！此展場限定福袋絕對必買之物！打開它，你會發現有各種獨特的小天使文具小物，像是計算機、鉛筆、可愛的胸章，甚至還有獨家設計帶有利百代特色產品的紙膠帶呦！這個福袋絕對讓你驚喜連連，每一次打開都像是收到來自天使的禮物！

文創鉛筆 - 寫出你人生各階段的寫照

文創鉛筆的設計不僅色彩繽紛，而且每款鉛筆都帶有其中搞笑的內容與意義，讓你再買到的當下會心一笑，使人生充滿更多意涵。此次推出的文創鉛筆包括：籤筆、愛情誤語、符咒鉛筆、厲痔人生……等等眾多搞怪產品，它們的外觀都是由不同的設計師精心打造，讓你不僅在書寫，也在體會你這酸甜苦辣的人生！快來展場上方挖寶，找找自己在哪裡吧。

環保水性漆色鉛筆 - 重視環保的選擇

對於環保意識較高的你，這款環保水性漆色鉛筆絕對是首選！它不僅是綠色環保的產品，還擁有豐富的色彩選擇，讓你在書寫時更加有創意。選擇這款鉛筆，你不僅關心著地球的未來，同時也成為了文具界的時尚先鋒！媽媽們也不用再擔心自家孩子啃咬畫筆的問題，整支畫筆上方的塗料完全符合環保測驗，不殘留任何化學原料，讓人放心創作，安心體會藝術之美！

2023年的誠品理想文具展再次帶來了文具迷們的歡樂與驚喜！利百代的文具產品以獨特的設計、實用的功能和對環保的關注贏得了許多人的喜愛。無論你是喜愛手寫的文具迷，還是對過往回憶充滿懷念的參觀者，這裡總有一款適合你的文具。讓我們一起打開文具世界的奇妙寶盒，展開創意與美麗的書寫之旅吧！

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