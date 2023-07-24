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「向海致敬」獲特優級　花蓮持續辦理溝通會議籲：環保融入生活

▲▼花蓮縣環保局辦理「向海致敬」跨單位溝通平台會議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣環保局辦理「向海致敬」跨單位溝通平台會議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮自2020年以實際行動持續推動向海致敬政策，榮獲環保署111年度「向海致敬-海岸清潔維護計畫」執行成效考評特優級。花蓮縣政府日前於花蓮縣環境保護局辦理向海致敬跨單位溝通平台會議，邀請了各海岸、港口權管單位及各界關心海洋與海岸的志工團體們，為海岸環境問題進行討論及經驗分享，期盼攜手共同保護海洋資源。

▲▼花蓮縣環保局辦理「向海致敬」跨單位溝通平台會議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚率縣府團隊積極響應聯合國17項SDGs永續發展指標（Sustainable Development Goals, SDGs），其中第十四項目標「保育及永續利用海洋生態系，以確保生物多樣性並防止海洋環境劣化」，永續管理及保護海洋和海岸生態系統，避免產生重大負面影響，包括加強海洋恢復力，並採取復原行動，使海洋保持健康、物產豐饒。另外，第12向指標¬「12 負責任的消費與生產」，減少「用完就丟」的習慣，快速消耗地球資源，也造成環境衝擊。負責任的消費與生產目標在於確保永續的消費與生產模式，垃圾源頭減量及愛護海洋的觀念讓每個地方的人都有永續發展的有關資訊與意識，是跟大自然和諧共處的生活指標。

▲▼花蓮縣環保局辦理「向海致敬」跨單位溝通平台會議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府呼籲，將環境保護融入日常生活，從小事做起。

「向海致敬-海岸清潔維護計畫」執行成效考評結果為特優級。徐榛蔚感謝花蓮縣所有海岸線權管單位的共同努力，並呼籲花蓮縣的每一位鄉親都要將環境保護融入日常生活，從小事做起，減少使用一次性塑料產品、妥善處理垃圾等方式，希望全體市民攜手共同守護花蓮的海洋寶藏，讓我們的後代也能夠享受純淨無污染的海洋環境。

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