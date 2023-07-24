賴清德嘉義隔空較勁侯友宜　郭正亮分析談話：笑死人了

▲民進黨總統參選人賴清德出席全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會成立大會。（圖／記者陳家祥攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨總統參選人賴清德22日出席全國嘉義旅外鄉親信賴台灣後援會成立大會，由於國民黨總統參選人侯友宜出生於嘉義縣，當天也舉行中華民國嘉義同鄉會後援會成立大會，藍綠互別苗頭意味濃厚。前立委郭正亮說，賴清德的致詞內容非常好笑，看得出來他繞來繞去都只有那些打法。

賴清德22日在台上說，以前選舉不管認不認識，嘉義人都挺嘉義人，但這次不一樣，因為這場選舉關乎台灣前途，「所以今天大家勇敢站出來支持賴清德」，大家要站在民主陣營，對民進黨要有信心，「這就是嘉義人挺家己人」，這場選舉很重要，不只關乎台灣的未來，還關係到民主制度能否延續，台灣絕對要在民主的路上繼續向前走。

郭正亮於《大新聞大白話》說，侯友宜是公認國民黨裡面跟大陸最沒關係的，大陸對他陌生，美國對他也有點陌生，賴清德還要去扯人家外來政權、親中、專制，笑死人了，就是賴清德繞不出來，只能這樣玩。

郭正亮說，賴清德講到國際政治更離譜，菲律賓總統小馬可仕今年一月是先去北京，前任的杜特蒂也剛又去，菲律賓前後兩個總統都去，還說人家完全倒向美國，「我覺得他是慌了」。

郭正亮認為，而對美國賴清德開始有修正，他回到四個堅持，也不說走進白宮了，但重點不是措辭的修正，是他在某些場合就開始講出原來的語言，且決策方式也讓人覺得有突然出現的味道，就會讓人覺得獨斷，因為你突然就拋出這種話。