　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝侯友宜最新民調　吳子嘉：有上揚的力道在

▲▼由前立法院長王金平發起的厚友誼立委後援會成立大會今日盛大舉行，國民黨前後期立委踴躍出席，表達力挺侯友宜的態度。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨全代會23日登場，會中正式通過提名新北市長侯友宜參選2024總統。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，侯友宜在找來金溥聰當競辦執行長後，民調有上揚的力道，選情整個態勢有改善跡象，支持度有到18%。

國民黨在板橋第二體育場區召開全代會，大會於9點40分正式召開，在黨主席朱立倫開場致詞15分鐘後，約於10點討論總統、副總統提名候選人案，在詢問現場黨代表後，全場1千多位黨代表全體起立歡呼鼓掌，高喊「侯友宜凍蒜！」朱立倫隨即宣布，全場無異議鼓掌通過，正式提名侯友宜代表國民黨角逐2024總統大選。

吳子嘉在《董事長開講》說，在金溥聰的操刀下，侯友宜民調確實有上揚的力道在，他私下看過的幾份民調，侯友宜的支持度近期有到18%。

吳子嘉也說，鴻海創辦人郭台銘參選的機會跟侯友宜沒關係，因為侯友宜不會換，目前選情整個態勢也有改善跡象，如果沒有重大出包，侯友宜是會稍微，相較之下，民眾黨總統參選人柯文哲現在出的狀況比較多。

回顧當天全代會，郭台銘也有動作。他在臉書發文表示，大家都很關心他接下來的動向，這次的總統大選對台灣未來發展至關重要，民意大於黨意，「我看得愈多，心念愈是堅定，台灣人民需要改變，改變帶給人民希望，我就是要扮演帶來希望也帶來改變的角色」，他一定不會讓大家失望，留下4個表情符號，分別是投票、老虎、愛心、中華民國國旗，是否投入大選，引來各界關注。

ET快訊
上個颱風登台是4年前！他見「杜蘇芮擦邊路徑」喊慘：完整撲過來
快訊／張育成滿壘建功、發動盜壘　紅襪狂掃15安擊敗大都會
快訊／泰山家具工廠全面燃燒！大量濃黑煙直竄天際
杜蘇芮南修「北部颱風假掰了」！台北人嘆：天氣之子正常發揮
才當選連任　厄瓜多市長遭連開多槍身亡
5縣市更有希望放颱風假！最新路徑出爐　估今發海警
是否放颱風假？　張善政：基北北桃4縣市一起考量
亞歷媽認了說謊！　「6年前愛犬被輾死」全是假
快訊／遭親妹檢舉　蘇怡寧夫妻下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

搶當在野共主？柯文哲打槍「執政大聯盟」　朱立倫：他最近也忙

有人在Lalamove下單　花95元要外送員「取槍到立委服務處開槍」

陳椒華：揭弊者保護不立法　「詐騙國家隊」騙美國

缺席全代會！ 徐榛蔚偕傅崐萁迎接郭台銘　朱立倫：綠媒潑髒水

原住民聯合豐年節落幕！郭台銘現身受熱烈歡迎　是否參選未鬆口

賴清德嘉義隔空較勁侯友宜　郭正亮分析談話：笑死人了

郭台銘發文暗示「票投老虎、愛台灣」　朱立倫搬出馬英九救援

曝侯友宜最新民調　吳子嘉：有上揚的力道在

侯友宜內憂逐漸退去！　媒體人分析：現在是谷底反彈的天賜良機

郭台銘現身原住民豐年節！徐榛蔚、傅崐萁陪同　攤商喊：選總統

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

台南扶轎男摔倒流血昏迷　虎爺上前祈福他悠悠轉醒

50歲母胎單身男暈船「美雅」　45萬定存當結婚基金險挨詐

破億超跑「布加迪」插隊撞BMW　車主嗆：賠你1輛、但給我小心一點

固執柴散步突咬路邊衛生紙　眼神堅定不聽勸：偶要帶走

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

搶當在野共主？柯文哲打槍「執政大聯盟」　朱立倫：他最近也忙

有人在Lalamove下單　花95元要外送員「取槍到立委服務處開槍」

陳椒華：揭弊者保護不立法　「詐騙國家隊」騙美國

缺席全代會！ 徐榛蔚偕傅崐萁迎接郭台銘　朱立倫：綠媒潑髒水

原住民聯合豐年節落幕！郭台銘現身受熱烈歡迎　是否參選未鬆口

賴清德嘉義隔空較勁侯友宜　郭正亮分析談話：笑死人了

郭台銘發文暗示「票投老虎、愛台灣」　朱立倫搬出馬英九救援

曝侯友宜最新民調　吳子嘉：有上揚的力道在

侯友宜內憂逐漸退去！　媒體人分析：現在是谷底反彈的天賜良機

郭台銘現身原住民豐年節！徐榛蔚、傅崐萁陪同　攤商喊：選總統

勇士第14人瞄準「17年老將蓋伊」？　湖人、獨行俠等隊也想搶

開箱苗栗最Chill露營！帳篷外就能泡湯　星空下爽吃BBQ海陸大餐

柬埔寨執政黨宣布壓倒性勝選　總理洪森為長子「鋪路」最快8月下台

亞歷媽再遭毀滅爆料！「設局出征一票網紅」　閨蜜發40限動：等你翻船

住宿餐飲業求才若渴　雲嘉南分署上半年媒合近2500個職缺

兒在沙灘自製「竹籤陷阱」　媽曬照炫耀：孩子的惡作劇

大陸再推17條建議撐民企　鼓勵民間資本參與重點行業

東森購物攜手香榭國際合作直播　燃起精品風潮

何潤東夫妻結束16年異地生活！　老婆坦承「生活不能自理」搬到大陸

上個颱風登台是4年前！他見「杜蘇芮擦邊路徑」喊慘：完整撲過來

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

政治熱門新聞

小心被罰15萬！北部「萬安演習」今登場

韓國瑜突發聲！「許3個願望」挺侯

漢光、萬安演習今登場！　豐年機場戰力整補、桃機反空降操演受矚

詐騙集團連陳建仁也敢冒用　刑事局出手「停止解析」建下架機制

韓國瑜全代會挺侯友宜　他預言2024結局

侯友宜內憂逐漸退去！　媒體人分析：現在是谷底反彈的天賜良機

曝侯友宜最新民調　吳子嘉：有上揚的力道在

陳建仁照片遭冒用　行政院：詐騙陷阱

不給侯友宜面子！徐榛蔚缺席藍全代會　傍晚與傅崐萁迎接郭台銘

賴清德訪摘金漫畫家：畫漫畫是有未來的

南台灣一天兩場選哲之友會　柯文哲：要發動「顏色革命」

郭台銘2024選不選？　支持者看「4表情符號」喊：我們明白了

郭台銘現身原住民豐年節　徐榛蔚、傅崐萁陪同在側

郭台銘發文暗示「票投老虎、愛台灣」　朱立倫搬出馬英九救援

更多熱門

相關新聞

侯友宜內憂逐漸退去！　媒體人分析：現在是谷底反彈的天賜良機

侯友宜內憂逐漸退去！　媒體人分析：現在是谷底反彈的天賜良機

國民黨全代會23日正式通過提名總統參選人侯友宜，會中更「三子」同台，包括台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜。資深媒體人黃揚明分析，侯友宜這一個月受的傷，不是自己人不挺，就是自己犯的錯，如今內憂逐漸退去，現階段是侯友宜谷底反彈天賜良機，而對民進黨來說，想要贏，侯友宜民調也不能太低。

賴清德訪摘金漫畫家：畫漫畫是有未來的

賴清德訪摘金漫畫家：畫漫畫是有未來的

南台灣一天兩場選哲之友會　柯文哲：要發動「顏色革命」

南台灣一天兩場選哲之友會　柯文哲：要發動「顏色革命」

賴清德：台灣宗教自由是「偉大社會」

賴清德：台灣宗教自由是「偉大社會」

不給侯友宜面子！徐榛蔚缺席藍全代會　傍晚與傅崐萁迎接郭台銘

不給侯友宜面子！徐榛蔚缺席藍全代會　傍晚與傅崐萁迎接郭台銘

關鍵字：

國民黨民進黨2024總統大選民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮恐下到發紫　最新各國都估不登陸了

杜蘇芮長大估明陸警　颱風假機率高縣市曝

杜蘇芮侵襲機率100%　風雨最劇時間曝

杜蘇芮轉向「破壞力比登陸更大」

看病完回家！醫狂call：不回來妳會死

亞歷媽認了說謊！「6年前賜死愛犬」還發文

杜蘇芮變中颱！路徑西修撲台風雨時程

不是黑長直！他看到「這髮型」秒心動　一票點頭

輔大陳若儀2.0　她遊日做3事慘遭放生

杜蘇芮預估成超級颱風　致災性降雨

黃沐妍「體脂13」超狂身材曝光

日室外機放地上！他：台灣不這樣裝？

黃沐妍變超壯！「體脂13」體態照太猛

捷運上滑手機「旁人1舉動」傻眼了

「最會存錢、花錢」星座曝光！

更多

最夯影音

更多
黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑
蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面