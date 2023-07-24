曝侯友宜最新民調　吳子嘉：有上揚的力道在

▲國民黨總統參選人侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨全代會23日登場，會中正式通過提名新北市長侯友宜參選2024總統。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，侯友宜在找來金溥聰當競辦執行長後，民調有上揚的力道，選情整個態勢有改善跡象，支持度有到18%。

國民黨在板橋第二體育場區召開全代會，大會於9點40分正式召開，在黨主席朱立倫開場致詞15分鐘後，約於10點討論總統、副總統提名候選人案，在詢問現場黨代表後，全場1千多位黨代表全體起立歡呼鼓掌，高喊「侯友宜凍蒜！」朱立倫隨即宣布，全場無異議鼓掌通過，正式提名侯友宜代表國民黨角逐2024總統大選。

吳子嘉在《董事長開講》說，在金溥聰的操刀下，侯友宜民調確實有上揚的力道在，他私下看過的幾份民調，侯友宜的支持度近期有到18%。

吳子嘉也說，鴻海創辦人郭台銘參選的機會跟侯友宜沒關係，因為侯友宜不會換，目前選情整個態勢也有改善跡象，如果沒有重大出包，侯友宜是會稍微，相較之下，民眾黨總統參選人柯文哲現在出的狀況比較多。

回顧當天全代會，郭台銘也有動作。他在臉書發文表示，大家都很關心他接下來的動向，這次的總統大選對台灣未來發展至關重要，民意大於黨意，「我看得愈多，心念愈是堅定，台灣人民需要改變，改變帶給人民希望，我就是要扮演帶來希望也帶來改變的角色」，他一定不會讓大家失望，留下4個表情符號，分別是投票、老虎、愛心、中華民國國旗，是否投入大選，引來各界關注。