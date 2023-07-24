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嘉義女力社企百貨快閃開店　實現女性創業夢

▲▼ 女力閃耀，活力Chia！社企快閃店業績強強滾，黃敏惠市長為業者加油打氣 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市女力社企快閃店進駐嘉義新光三越設櫃4個月。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森、蔡怡萍／嘉義報導

嘉義市府團隊率領111年社會企業及社會創新得獎團隊-「巧藝拾衫衣作坊」、「虹魚色彩藝文工作室」與「布吾可能」，進駐嘉義新光三越設櫃展開實體銷售，進行為期4個月的快閃嘉義女力社企交流活動，期待聚焦於嘉義女力的創業歷程、跨域合作及資源運用，，嘉義市長黃敏惠特別到場鼓勵業者，大讚推出商品充滿設計力，也融入永續概念、在地意象，設計簡潔大方，傳遞滿滿女力。現場攤位也因為黃敏惠市長到訪吸引滿滿人潮，人氣強強滾，期待大家用新台幣支持「Chia」品牌商品

▲▼ 女力閃耀，活力Chia！社企快閃店業績強強滾，黃敏惠市長為業者加油打氣 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市女力社企快閃店進駐嘉義新光三越設櫃4個月。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，為了讓嘉義女性社會企業創業夢想具體實現，市府建構友善創業生態與提供政策資源外，為想創業的女性朋友們打造一個平台，作為女力社企團隊強而有力的後盾。特別感謝「Chia」品牌的幕後重要推手-嘉有社企城市新活力計畫主持人黃采燕老師，與新光三越嘉義垂楊店的鼎力協助，讓認真努力的嘉義女力被看見。

▲▼ 女力閃耀，活力Chia！社企快閃店業績強強滾，黃敏惠市長為業者加油打氣 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市女力社企快閃店進駐嘉義新光三越，市長黃敏惠到場加油打氣。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠進一步表示，「Chia」品牌是嘉義的「嘉」也代表家庭的家，每一個商品背後都有一個美麗感人的故事，不僅如此，商品更結合了永續的概念，有以回收牛仔布，做成的商品，簡約又時尚。搭配嘉義市的購物節開跑，只要登錄發票，滿500元就可獲得一個抽獎機會，一個人最高有200次摸彩機會，買越多中獎的機率越大，最大獎是兩台百萬名車。此外，8月1號開始也有滿千送百的活動，針對嘉義市民才享有的福利，特別感謝議會的支持，在市政府努力的規劃下，市民與外地的民眾來到這裡，大家可以買到CP值最高、最有創新與創意的產品，歡迎大家一起來嘉購物。

▲▼ 女力閃耀，活力Chia！社企快閃店業績強強滾，黃敏惠市長為業者加油打氣 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府社會處長李思賢表示，透過嘉義新光三越設櫃展開實體銷售，可以讓在嘉優秀的女性新創得獎商品被看見。藉由這次的進駐設櫃，分享每位女力的動人且激勵人心的創業故事，翼盼優質的商品可以吸引更多不同族群的消費者停留關注，讓女力開啟另一個事業高峰。

▲▼ 女力閃耀，活力Chia！社企快閃店業績強強滾，黃敏惠市長為業者加油打氣 。（圖／嘉義市政府提供）

「Chia」象徵「家事、嘉飾、嘉視界」，讓嘉義女力從在地到世界，讓更多人看見女性的堅韌之美。除此之外「Chia」也是一個代表孕育嘉義在地女力的創新品牌，象徵母親關懷新生命的無限母愛，讓女力的創作在嘉義成長、茁壯。「Chia」品牌-嘉義新光三越四樓設櫃展開實體銷售至8月31日截止，歡迎大家前往給予實質上支持。期望在幸福嘉義市與創業者一同前進，一起成為女性社企創業者最好的後盾，讓嘉義市成為「全齡共享、世代宜居」的好城市。

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